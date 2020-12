Nach Kritik: Bayern-Coach Flick äußert sich zu Sané

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Hansi Flick und der FC Bayern treffen am Samstag auf Union Berlin

Triple-Gewinner Bayern München plant im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (18:30 Uhr) wieder mit Robert Lewandowski, David Alaba und Corentin Tolisso.

Stürmerstar Lewandowski sei nach der schöpferischen Pause im Champions-League-Spiel gegen Lokomotive Moskau am Mittwoch (2:0) "zu 100 Prozent einsatzfähig", sagte Trainer Hansi Flick.

Auch Abwehrchef Alaba, der gegen die Russen ebenfalls geschont worden war, wird zurückerwartet. Bei Weltmeister Tolisso wollte Flick noch das Abschlusstraining abwarten.

Verzichten muss er noch auf Joshua Kimmich und Javi Martínez. Nationalspieler Kimmich sei "auf einem sehr guten Weg", betonte Flick jedoch, der 25-Jährige soll nach seiner Meniskus-OP "schon nächste Woche im Mannschaftstraining teilintegriert werden".

Für die überraschend starken Unioner fand Flick lobende Worte. "Man kann das nur sehr, sehr positiv sehen. Sie spielen mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel körperlicher Präsenz", sagte er.

Allerdings werde Berlin Max Kruse (Oberschenkel) fehlen. "Er war für mich einer der wichtigsten Transfers. Max ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler, der weiß, wo die Räume sind." Dennoch erwartet Flick "ein intensives Spiel".

Die wichtigsten Aussagen der PK zum Nachlesen:

+++ Hansi Flick über Robert Lewandowski +++

Wir alle im Verein hoffen, dass er Weltfußballer wird. Wir können nur abwarten, was da am Ende gewählt wird. Er hat es absolut verdient und wir drücken ihm die Daumen. Er ist für Samstag zu 100 Prozent einsatzfähig.

+++ Hansi Flick über Diskussionen auf den gegnerischen Trainerbänken +++

Es war allgemein gemeint. Wenn man die Gegner fragen würde, ist es mit uns wahrscheinlich genauso. Wenn Zuschauer da sind und das Stadion laut ist, sind Dinge, die nebenan gesagt werden, nicht so hörbar. Es ist bei uns genauso: Ich bin auch nicht immer korrekt, was das betrifft. Von daher wünsche ich mir nicht nur wegen dem, dass die Fans bald wieder dabei sind. Gegen den FC Bayern sind vielleicht noch ein Tick mehr Emotionen dabei, da versucht man dann auch von außen, auf die Mannschaft Einfluss zu nehmen. Das ist auch ganz normal. Es ist keine Kritik, dass mit unfairen Mitteln rumgeworfen wird. Es ist sehr viel Ablenkung, die nicht immer sein muss. Ich versuche, möglichst ruhig zu agieren, aber es ist nicht immer möglich.

+++ Hansi Flick über Leroy Sané +++

Ich möchte eins zu Leroy sagen: Leroy hat eine schwere Verletzung gehabt und sich danach nochmal eine Verletzung in Hoffenheim zugezogen. Du brauchst Vertrauen in deinen Körper. Jeder, der schon mal eine Verletzung hatte, weiß, dass das Vertrauen erst wieder die ein oder andere Prüfung aushalten muss. Das ist ganz normal. Ich erlebe ihn als sehr, sehr selbstkritischen Spieler und Menschen, der in den letzten Wochen eine gute Entwicklung gemacht hat. Ich sehe eine enorme Steigerung, was seine Qualitäten betrifft. Er wird seine Einsatzzeiten weiter bekommen. Ob er am Samstag spielt, warten wir ab.

+++ Hansi Flick über die Linksverteidiger-Position +++

Auch Lucas Hernández hat es zuletzt sehr, sehr gut gemacht. Wir haben kein internes Ranking. Wir werden uns im Trainerteam Gedanken machen, welcher Spieler für das jeweilige Spiel die bessere Option ist.

+++ Hansi Flick über Alphonso Davies +++

Er hat eine enorme Geschwindigkeit, die er auf den Platz bringt. Wenn man ihn auf den Außenbahnen hat, ist man ein Stück weit unberechenbarer. Im letzten Drittel ist er auch für ein Dribbling immer wieder gut, mit dem er Lücken reißen kann. Das sind Dinge, die ihn auszeichnen. Auch in der Defensive hat man gegen Moskau gesehen, dass er da auch den ein oder anderen Ball einfach abläuft. Dieser Speed tut jeder Mannschaft gut, uns natürlich auch.

+++ Hansi Flick über Kingsley Coman +++

Er hat Vertrauen in seinen Körper und in sein Können, das ist enorm wichtig. Das kommt ihm Zugute, dass sowohl sein Körper und seine Qualitäten voll da sind. Die Dinge, die wir von ihm sehen wollen, setzt er sehr gut um. Aktuell hat er sehr viele Torbeteiligungen. Das ist das, was wir von einem Außenstürmer sehen wollen. Deswegen ist er für mich einer der Besten auf dieser Position.

+++ Hansi Flick über die Entwicklung der Youngsters +++

Angelo Stiller ist aktuell nicht im Profi-Kader. Aber es ist auch wichtig, dass du Spieler in der U23 hast, die auch mal für ein oder zwei Spiele aushelfen können. Er hat die Qualität absolut. Alle, die bei uns dabei sind, wie Chris Richards oder Jamal Musiala: Sie machen eine gute Entwicklung. Wir sind auf einem gutem Weg, gute Talente in den Profi-Kader zu integrieren. Das macht als Trainerteam schon sehr viel Spaß. Wir freuen uns, wenn da immer wieder einer dazu kommt.

+++ Hansi Flick über die Champions League +++

Ich glaube, dass wir alle im Verein so erfolgreich wie möglich sein wollen. Das Achtelfinale wird wahrscheinlich auch wieder ein Hammer-Spiel geben und darauf freuen wir uns. Champions League ist einfach immer etwas besonderes. Für jeden einzelnen Spieler ist es ein spezieller Wettbewerb. Man hat ja gesehen, was in Lissabon für Emotionen nach dem Finale freigeworden sind. Wir wollen in diesem Wettbewerb alles reinhauen. Aber die Basis ist und bleibt die Bundesliga und deswegen wollen wir auch da sehr erfolgreich sein.

+++ Hansi Flick über den neuen Fußball in Lockdown-Zeiten+++

Ich glaube, wir alle wünschen uns, dass die Fans wieder im Stadion sind. Es ist so, dass sehr viel auf dem Platz zu hören ist. Auch von der gegnerischen Bank, und das ist nicht immer ganz so schön. Da würde es guttun, wenn man das ein oder andere von der gegnerischen Bank nicht mehr so eins zu eins übermittelt bekommt. Das ist manchmal schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Auf der anderen Seite müssen wir damit leben und wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Eventuell stehen wir vor dem nächsten Lockdown. Von daher müssen wir einfach abwarten. Es ist noch nicht allzu viel zu erkennen, dass die Zuschauer auf Sicht zurückkommen können.

+++ Hansi Flick über das Personal +++

Tolisso hat gestern mittrainiert, jetzt müssen wir heute beim Abschlusstraining schauen, wie er darauf reagiert hat. Joshua Kimmich ist auf einem sehr guten Weg. Vielleicht kann er nächste Woche schon am Mannschaftstraining teilnehmen.

+++ Hansi Flick über die 16 Gegentore in der Bundesliga +++

Wir können es nicht mehr ändern, dass wir schon 16 Gegentore zugelassen haben. Natürlich wollen wir in Zukunft etwas kompakter stehen. Ich habe es schon mehrmals gesagt und es ist ja ganz klar: Es ist nicht unser Anspruch, so viele Gegentore zu bekommen. Wenn man die Mannschaft so oft ändert, ist vielleicht das ein oder andere in Sachen Abstimmung nicht so da. Das darf nicht sein und ist nicht unser Anspruch. Es sind Dinge, die wir besser machen wollen und besser machen müssen. Aber auch ganz klar: Wir stehen da, wo wir stehen wollen. Wir sind an der Tabellenspitze und es gilt für die nächsten drei Spiele, das zu verteidigen.

+++ Hansi Flick über die letzte Fußball-Woche 2020 +++

Wir freuen uns auf die drei Spiele. Wir haben die Gruppenphase in der Champions League mit dem Sieg gegen Moskau erfolgreich beendet und blicken auf ein sehr, sehr gutes Jahr in der Champions League zurück. Da kann die Mannschaft sehr stolz drauf sein. Der Zu-Null-Sieg gegen Moskau war sehr wichtig, wir haben gegen einen Gegner gespielt, der sehr defensiv stand. Unsere Standardsituationen klappten da immer besser und waren der Türöffner. Wir wollen auch in der Bundesliga nochmal sehr, sehr positiv abschließen.

+++ Hansi Flick über Union Berlin +++

Mir gefällt die Arbeit der Berliner sehr gut. Man kann es nur sehr, sehr positiv sehen. Sie haben eine Spielweise mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel körperlicher Präsenz in den Zweikämpfen. Max Kruse war einer der wichtigsten Transfers für sie. Aktuell fällt er natürlich leider aus. Trotzdem ist Union in der Lage, sich immer wieder aus Drucksituationen zu befreien. Sie spielen einen guten Fußball und haben die zweitmeisten Toren geschossen. Sie haben sehr viele Torschützen, jeder kann Tore machen. Von daher wird es ein intensives Spiel geben und darauf müssen wir uns einstellen.

+++ Die Presserunde startet +++

Hansi Flick betritt das Podium. Die Pressekonferenz kann beginnen.

+++ Auswärtssieg als Pflichtprogramm für den FC Bayern +++

Nach dem Remis in der Vorwoche im Spitzenspiel gegen RB Leipzig (3:3) peilen die Münchner am elften Spieltag den achten Sieg an. Ansonsten droht der Verlust der Tabellenführung an Bayer Leverkusen, die sich in den vergangenen Wochen besonders stark präsentierten und mittlerweile nur noch einen Punkt hinter den Bayern rangieren.

+++ Wie rotiert Hansi Flick diesmal? +++

Alles deutet darauf hin, dass der Cheftrainer des FC Bayern wieder großzügig durchwechseln wird im Vergleich zum letzten Pflichtspiel am Mittwochabend, als in der Königsklasse Lokomotive Moskau mit 2:0 geschlagen wurde. Das Thema Belastungssteuerung wird an der Säbener Straße derzeit besonders groß geschrieben.

+++ FC Bayern der klare Favorit +++

Nicht nur aufgrund des Tabellenstandes gilt der deutsche Rekordmeister als klarer Favorit am Samstagabend an der alten Försterei. Die beiden bisherigen Duelle in der Bundesliga konnte der FC Bayern mit 2:1 und 2:0 für sich entscheiden.