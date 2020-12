Götze-Kollege äußert sich zu BVB-Gerüchten

PSV Eindhoven v Sparta Rotterdam via www.imago-ima

Donyell Malen soll Thema bei Borussia Dortmund sein

Im Laufe dieser Woche kamen die ersten Spekulationen um ein ernsthaftes Interesse von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund an Donyell Malen auf. Jetzt hat sich der Flügelstürmer von PSV Eindhoven selbst zu den Gerüchten um seine Person geäußert.

In englischen Medienberichten hatte es zuvor geheißen, dass sich der BVB mit einer Verpflichtung des 21-Jährigen auseinandersetzt, um auf einen eventuell bevorstehenden Sommer-Transfer von Starspieler Jadon Sancho zu reagieren.

Der sechsmalige niederländische Nationalspieler Malen steht seit 2017 bei der PSV unter Vertrag. Jenem Klub also, dem sich auch Ex-BVB-Star Mario Götze im Sommer diesen Jahres angeschlossen hatte.

Er wird vorzugsweise auf der linken offensiven Außenbahn eingesetzt, hat aber auch schon auf der Neuner-Position beziehungsweise auf dem rechten Flügel gespielt.

In den niederländischen Medien hat er sich nun selbst zum vermeintlichen BVB-Interesse an seiner Person geäußert: "Das interessiert mich nicht wirklich. Es ist immer schön, so etwas zu lesen. [...] Soweit ich weiß, ist da aber nichts dran."

Auch von Dortmunder Seite gab es bislang keine Stellungnahme eines Verantwortlichen zu der Personalie.

Der Rechtsfuß hat in der niederländischen Eredivisie bisher 60 Spiele für Eindhoven bestritten. In der laufenden Saison kam er wettbewerbsübergreifend bereits in 19 Pflichtspielen zum Einsatz und überragt bisher mit einer beeindruckenden Torquote. Alleine in der Europa League hat der Teamkollege von Nationalspieler Philipp Max in sechs Spielen fünf Treffer erzielt. In der Eredivisie war er ebenfalls schon sechs Mal erfolgreich.

Vertraglich ist Malen allerdings noch langfristig bis 2024 an die PSV gebunden, weshalb der Durchstarter für den BVB alles andere als günstig zu haben wäre.