Haaland: BVB muss "ein höheres Level" erreichen

Erling Haaland ist der Top-Goalgetter des BVB

Im Januar 2020 schloss sich Erling Haaland Borussia Dortmund an und avancierte von Beginn an zur Lebensversicherung der Ambitionen des BVB: In 32 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben erzielte der 20-jährige Norweger 33 Tore. Zum Lohn wählte ihn "Tuttosport" zum Golden Boy 2020. Im Interview mit der Zeitung sprach Haaland nun über die Auszeichnung, seinen großen Traum und das beste Team der Welt.

Er wolle natürlich Titel mit Borussia Dortmund gewinnen, stellte Haaland klar, ergänzte jedoch, dass auf dem Weg dorthin aktuell eine sehr hohe Hürde zu überqueren sei: Der FC Bayern München. "Bayern ist im Moment das beste Team der Welt", lobt der Stürmer den großen Konkurrenten.

Um dem amtierenden Triple-Sieger endlich mal eine Trophäe abspenstig machen zu können, müsse der BVB versuchen, "ein höheres Level zu erreichen und sie zu schlagen". "Und das werden wir mit aller Macht versuchen", so Haaland weiter.

Umso härter dürfte es Haaland treffen, dass er derzeit verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt ist. Zumal der BVB ohne seinen Goalgetter die Tabellenspitze etwas aus den Augen verloren hat.

Vor allem ein Titel hat es dem Top-Talent wenig überraschend besonders angetan: "Die Champions League zu gewinnen, ist natürlich ein großer Traum", bestätigte Haaland auf Nachfrage.

BVB-Talent will sich immer weiter verbessern

Dass er im Rennen um den Titel "Golden Boy 2020" unter anderem Bayern-Youngster Alphonso Davies ausgestochen hat, bedeutet dem Nationalspieler viel. "Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich diese schöne, prestigeträchtige Auszeichnung gewinnen konnte. Ich fühle mich geehrt und bin stolz", erklärt das BVB-Talent. Er sei froh in einer Liste mit "unglaublichen Spielern" wie Ansu Fati vom FC Barcelona oder Davies geführt zu werden.

Haaland setzte sich bei der Abstimmung Ende November vor Fati, Davies und seinem BVB-Kollegen Jadon Sancho durch.

Der Angreifer sieht sich dennoch längst nicht am Ziel angekommen. "Mein Ziel ist es, immer besser und besser zu werden. Ich kämpfe dafür und gebe niemals auf", gibt Haaland zum Besten. Auch Gerüchte um einen Wechsel seiner Person für eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro können den Nordeuropäer nicht von seinem Ziel abringen. "Ich denke nur ans nächste Spiel, hartes Training und daran, mich jeden Tag zu verbessern."