Weghorst weckt Interesse: Winter-Poker um Wölfe-Star?

Weghorst hat längst das Interesse anderer Klubs geweckt

Wout Weghorst fühlt sich wohl in Wolfsburg. Sportlich läuft es richtig gut, und auch abseits des Rasens fehlt es dem Familienvater eigentlich an nichts. "Meine Tochter kommt bald in den Kindergarten, meine Freundin findet es schön hier, wir haben eine tolle Wohnung", sagte der 28 Jahre alte Niederländer schon im September. Und doch könnte im Winter wieder einmal die Frage aufkommen, ob die Weghorsts noch länger in Wolfsburg bleiben.

Profis, die in einer europäischen Topliga zuverlässig Tore abliefern, sind im Fußball-Business hoch begehrt. Weghorst zählt ohne Frage dazu. Wolfsburg habe "vorne mit Weghorst einen der besten Stürmer der Bundesliga", sagte Bayern Münchens Trainer Hansi Flick vor dem Duell beider Mannschaften am Mittwoch.

Schon im Sommer fiel Weghorsts Name vor allem in England als mögliche Verstärkung. Newcastle, Arsenal und immer wieder auch Tottenham Hotspur um Star-Teammanager José Mourinho galten als mögliche neue Adressen für Weghorst. Am Ende kam ein Wechsel nicht zu Stande. "Wenn ein Angebot kommt, das für jede Seite passt, dann ist das vielleicht in Zukunft möglich", sagte Weghorst damals.

Wolfsburg glaubt an Verbleib

Wolfsburg Top-Torjäger dürfte bei einer lukrativen Offerte erneut ins Grübeln geraten. Die Premier League gilt weiter als mögliches Ziel des 28-Jährigen, die Verträge auf der "Insel" sind noch einmal lukrativer. Und vor allem könnte er seine Chancen auf eine EM-Teilnahme wohl vergrößern, wenn er sich auch in der vielleicht stärksten Liga der Welt durchsetzt. Weghorst und die Elftal - das ist bislang noch keine Erfolgsgeschichte. Zuletzt fehlte er im Aufgebot des neuen Bondscoaches Frank de Boer.

Sorgen, dass Weghorst im Winter Niedersachsen verlassen könnte, macht man sich in Wolfsburg aber zumindest offiziell noch nicht. "Ich gehe davon aus, dass wir ihn halten können. Und ich weiß auch gar nicht, ob er weg möchte", sagte Trainer Oliver Glasner laut Sportbuzzer zuletzt. Wie wohl sich sein Angreifer fühle, erkenne man auch daran, "mit welchem Engagement er dabei ist". Weghorst ist auf bestem Wege, seine Ausbeute der beiden Vorjahre mit 17 und 16 Treffern zu überbieten.

Noch bis 2023 steht der 197 Zentimeter große und enorm wuchtige Niederländer unter Vertrag, bei einer Summe ab 30 Millionen Euro könnten die Wölfe laut Medienberichten schwach werden.