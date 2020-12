Wolf enthüllt: Terzic wurde von Klopp "sozialisiert"

Matthias Koch via www.imago-images.de

Edin Terzic erlebte die BVB-Erfolge unter Jürgen Klopp hautnah

Nachdem er sein erstes Spiel als Chefcoach mit Borussia Dortmund noch knapp mit 2:1 gegen Werder Bremen gewinnen konnte, kassierte Edin Terzic am Freitag den ersten herben Rückschlag als hauptverantwortlicher Übungsleiter des BVB. Beim 1. FC Union Berlin setzte es eine unerwartete 1:2-Pleite. Terzic reagierte auffallend gefasst.

"Die Aufgabe hier ist nicht leicht. Aber das ist keine im professionellen Fußball", analysierte Terzic nach der Partie: "Wir stellen uns alle gemeinsam dieser Aufgabe. Wir alle sind bereit, das Team zu ziehen, aber auch mal zu drücken, wenn es erforderlich ist."

Eine Reaktion, die die ehemaligen Wegbegleiter des 38-Jährigen nicht überrascht. Terzic "fresse Ärger und Enttäuschung ein Stück weit in sich hinein", verordne sich nach außen hin "strenge Disziplin" und bespreche die Gründe für Misserfolge erst später mit seinen Vertrauten, erklärt der "kicker" mit Verweis auf Insider, die Terzic schon lange kennen. Die hohen Maßstäbe, die der junge Trainer an sein Team stelle, lege er für sich noch einmal eine Stufe höher aus.

Hannes Wolf, der aktuell die deutsche U18-Nationalmannschaft trainiert, seine Karriere an der Seitenlinie allerdings bei den Jugendteams des BVB begann und dort auch Terzic kennenlernte, findet gegenüber dem Fachmagazin ebenfalls nur lobende Worte für Terzic. "Edin hat Ausstrahlung, Persönlichkeit, eine gute Ansprache – und er hat richtig Humor. Er kommt gut an bei den Spielern", so Wolf.

Klopp hatte großen Einfluss auf Trainerkollegen bei BVB

Terzic sei jedoch nicht nur "ein Kumpeltyp", sondern bringe "auch den Pragmatismus mit, den es braucht", führt Wolf weiter aus. Dass diese Eigenschaften in Dortmund positive Erinnerungen wecken, kommt wohl nicht von ungefähr. Wie Wolf erlebte auch Terzic die erfolgreiche Ära des Vereins unter Jürgen Klopp hautnah mit. "Wir wurden damals alle von ihm sozialisiert", so Wolf.

Klopps Tempofußball sei auch Terzics Marschroute, der bereits bei seiner Vorstellung ankündigte, eher Fan davon zu sein, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, anstatt die Forderung zu stellen, man müsse einen Treffer weniger kassieren. Wolf verweist allerdings darauf, dass Klopps Erfolgsfußball sehr "komplex" sei und ergänzt: "Edin wird seine Ideen deshalb im richtigen Rahmen anwenden."

Erfolge müssen dennoch schnell her. Als Fünfter rangiert der BVB derzeit hinter den Champions-League-Plätzen und damit weit hinter dem eigenen Anspruch.