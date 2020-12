Terzic reagiert gelassen auf Scholl-Kritik

Bernd König via www.imago-images.de

BVB-Trainer Edin Terzic trifft mit seiner Mannschaft auf Eintracht Braunschweig

Borussia Dortmund trifft zum Jahresabschluss im DFB-Pokal auf Eintracht Braunschweig. Dabei steht der BVB um Trainer Edin Terzic nach der jüngsten Niederlage unter Druck. Der Übungsleiter begegnet der Kritik an seiner Person allerdings gelassen.

Nach der Pleite gegen Union Berlin attackierte Mehmet Scholl Favre-Nachfolger Terzic. "In seinen Worten steckt nicht viel drin. Das ist so, als würde ich sagen, morgen geht die Sonne weiter. Seine Analyse ist nicht greifbar", sagte Scholl bei "Bild" über Terzic. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schaltete daraufhin bereits in den Angriffsmodus und konterte.

Terzic reagierte vor dem Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig deutlich gelassener, als er auf die Kritik von Scholl angesprochen wurde.

"Das ging in den letzten sieben Tagen sehr schnell und ich glaube, dass mich Scholl damals noch nicht wirklich kannte", konterte der 38-Jährige auf der Pressekonferenz. Terzic wolle lieber auf die Menschen hören, die ihn "wirklich kennen". Er selbst habe großen Respekt vor dem einstigen Nationalspieler.

Hazard und Zagadou vor Rückkehr

Mit einem souveränen Sieg im DFB-Pokal könnte Terzic seine Kritiker zunächst wieder verstummen lassen. Dabei kann der BVB womöglich wieder auf Thorgan Hazard und Dan-Axel Zagadou bauen.

"Thorgan wird heute das erste Mal wieder im Training dabei sein und danach entscheiden wir, ob es für morgen reicht", verriet Terzic. Zagadou sei "definitiv eine Option" für das Auswärtsspiel.

Darüber hinaus äußerte sich der BVB-Coach zum Fitnessstand von Erling Haaland. "Ich habe Erling heute das erste Mal gesehen. Er ist vom zeitlichen Plan voll im Soll. Wir gehen davon aus, dass er im Januar direkt wieder dabei sein wird", sagte Terzic, der mit seinem Team der Favoritenrolle gerecht werden möchte.

"Braunschweig war immer sehr engagiert zuletzt. Aber es geht viel mehr darum, dass wir unsere Pace auf den Platz bekommen. Da werden wir gleich im Training dran arbeiten", so der Dortmunder Trainer.