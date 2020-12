"Cheers!" Buffon bedankt sich für spezielles Messi-Bier

Riccardo Giordano / IPA via www.imago-images.de

Gianluigi Buffon bedankte sich bei Leo Messi

Superstar Lionel Messi hat im letzten LaLiga-Spiel gegen Real Valladolid einmal mehr Fußball-Geschichte geschrieben. Er erzielte den 3:0-Endstand und damit sein 644. Karriere-Tor für den FC Barcelona. Der mehrmalige Weltfußballer nahm diese Bestmarke zum Anlass, sich auf eine spezielle Art und Weise bei zahlreichen Torhütern zu "bedanken", gegen die er in den letzten 15 Jahren seine Treffer erzielte hatte. Der vielleicht berühmteste davon bedankte sich jetzt auf seine Art.

Gianluigi Buffon gehört mit seinen 42 Jahren noch immer zum Kader des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin und zählt zweifelsohne zu den besten Keepern der Fußballgeschichte.

Auch er wurde von Leo Messi mit speziellen Bierflaschen versorgt. Alleine im Gruppenspiel der Champions League 2017/2018 hatte der Argentinier gleich zweimal gegen Buffon getroffen, als Barca mit 3:0 gegen Juve siegte.

Buffon erhielt das Geschenk des 33-Jährigen pünktlich zum Weihnachtsfest. Via Instagram bedankte sich die italienische Torwart-Ikone nun bei Messi.

"Danke für das Bier. Ich nehme es als Kompliment. Wir hatten großartige Duelle über die Jahre. Gratulation zum Rekord, Lionel. Es ist eine unglaubliche Leistung. Prost", schrieb der Buffon, der in der laufenden Saison bisher weitere fünf Pflichtspiele für die Alte Dame bestritten hat.

Mit seinem 644. Barca-Treffer knackte La Pulga die Uralt-Marke des Brasilianers Pelé, der in seiner Laufbahn 643 Tore für den FC Santos markiert hatte.

Die Aktion geht auf eine Idee der Biermarke "Budweiser" zurück. Die Brauerei organisierte den Versand der Flaschen an die vielen Schlussmänner, die in ihrer Laufbahn bereits einen Treffer des Barca-Stars kassiert hatten. In den kommenden Tagen werden dem Beispiel Buffons sicher noch weitere Torhüter folgen.