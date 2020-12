Würzburg holt Sturm-Routinier aus Österreich

FIRO/FIRO/SID/

Würzburg holt Stefan Maierhofer

Der Zweitliga-Tabellenletzte Würzburger Kickers verspricht sich von der Verpflichtung des Sturm-Routiniers Stefan Maierhofer neue Offensivkraft.

Der 38 Jahre alte Österreicher, der in Deutschland unter anderem für den 1. FC Köln und den MSV Duisburg spielte, wechselt aus der österreichischen Bundesliga von FC Admira Wacker zu den Bayern und soll laut Sportvorstand Sebastian Schuppan Eigenschaften wie "Größe bei Standardsituationen oder Wucht im Angriffszentrum" mitbringen.

Zunächst wird der 2,02m-Hühne jedoch vor allem Spielpraxis benötigen. Bei der Admira stand Maierhofer in der laufenden Saison lediglich einmal von Beginn an auf dem Feld und kam zu sechs weiteren Einsätzen als Einwechselspieler. Ein Tor in einem Pflichtspiel gelang dem Rechtsfuß im vergangenen halben Jahr nicht.

Würzburg muss nach der kurzen Winterpause mindestens die sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz 16 aufholen.