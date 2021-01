Ulrich Hufnagel

FC Schalke 04 und BVB feierten Siege in der Bundesliga

Während der FC Schalke 04 die Horror-Serie von 30 sieglosen Spielen in Folge mit dem Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:0) beenden konnte, verkürzte der BVB den Abstand zur Bundesligaspitze mit einem 3:1-Sieg im Topspiel gegen RB Leipzig. Beide Partien fanden in den Medien einen großen Nachhall. Die Pressestimmen zur Bundesliga.

FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim

WAZ: "Drei Tore von Matthew Hoppe und ein Treffer von Amine Harit beim 4:0 gegen Hoffenheim erlösen Schalke von der Albtraum-Serie ohne Sieg. Schalke hat einen Moment des Aufatmens. Vielleicht sogar der Wende, aber das müssen die nächsten Wochen zeigen. Bis zum Klassenerhalt wird es ein Marathonlauf. Am Anfang steht erstmal: Schalke hat ein Bundesligaspiel gewonnen."

ruhr24.de: "Schalke 04 darf nur kurz aufatmen: Jetzt muss der Ketchup-Effekt folgen."

kicker: "Historischer Hoppe auf Choupo-Motings Spuren. Hoppe, der in 16 Partien in der Regionalliga West zuvor nur ein einziges Mal getroffen hatte, ist nun nach insgesamt nur fünf Bundesliga-Einsätzen schon der jüngste Schalker Dreierpacker in der Bundesliga-Historie. Drei Tore in einem Liga-Spiel waren einem Schalker seit über sechs Jahren nicht mehr gelungen. Der Letzte, dem dies gelang, war Eric Maxim Choupo-Moting am 6. Dezember 2014 bei einem 4:0-Erfolg in Stuttgart."

Bild: "SIEG-SENSATION! Millionen von Menschen dachten am Samstagnachmittag beim Blick auf ihre Fernseher, Tablets und Smartphones an einen technischen Fehler - doch ja, es stimmt wirklich: SCHALKE HAT EIN BUNDESLIGA-SPIEL GEWONNEN!"

Spiegel: "Der historische Negativrekord ist kein Thema mehr, Schalke hat mit dem Sieg über Hoffenheim so eben noch die Kurve bekommen. Es ist nur ein kleiner Schritt zum Klassenerhalt - aber es ist immerhin mal ein Schritt."

Süddeutsche Zeitung: "Das Ende eines langen Albtraums. Nach 30 sieglosen Spielen darf Schalke wieder jubeln - das liegt vor allem an Matthew Hoppe, Amine Harit und schwachen Hoffenheimern. Selbst der Klassenerhalt erscheint nicht mehr illusorisch."

ntv.de: "Matthew Hoppe hat seinen Platz in der Geschichte des FC Schalke 04 sicher. Der aus der Not heraus aus der Regionalliga beförderte Stürmer trifft gegen Hoffenheim dreifach. Und sorgt so dafür, dass die Königsblauen doch nicht zur schlechtesten Mannschaft der Bundesliga-Historie werden."

RTL.de: "Ein Schalker Wunder ist geschehen. Nein, heute ist nicht Gegenteilstag. Heute ist ein königsblaues Wunder geschehen. Nach 30 sieglosen Bundesligaspielen in Folge hat der FC Schalke 04 tatsächlich wieder gewonnen - und damit nicht nur sich selbst ein Stück weit vom Fluch der Sieglosigkeit erlöst, sondern auch Tasmania Berlin froh gemacht."

RB Leipzig - BVB

Ruhr Nachrichten: "Die Rückkehr des BVB-Fußballs beim 3:1 in Leipzig. Borussia Dortmund meldet sich nach zähen Wochen eindrucksvoll zurück. Haaland macht beim 3:1 in Leipzig den Unterschied, Hummels und Reus geben die BVB-Richtung vor."

WAZ: "Der BVB und Haaland melden ich zurück. Der BVB spielt die beste Halbzeit seit langer Zeit - und siegt im Top-Spiel bei RB Leipzig verdient mit 3:1. Erling Haaland trifft doppelt."

kicker: "Borussia Dortmund hat RB Leipzig ein Schnippchen geschlagen und dank starker Abwehrarbeit und einer offensiven Leistungsexplosion in Abschnitt zwei einen wichtigen Dreier gelandet."

Bild: "Borussia zaubert Leipzig weg! Drei Traum-Angriffe reichen, um die Machtübernahme des Fünf-Jahre-Bundesligisten abzuwehren. Und sich selbst wieder nach oben Richtung Bayern zu siegen."

Spiegel: "Der BVB zeigt in Leipzig dank Erling Haaland und Marco Reus die beste Leistung seit Monaten. Nicht minder wichtig ist Mats Hummels, der mit seiner Kritik an der Spielweise den Kern des Problems getroffen hat."

Süddeutsche Zeitung: "Der große Norweger ist zurück. Dank eines in der zweiten Halbzeit überragenden Erling Haaland gewinnt der BVB 3:1 in Leipzig. Mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten bleibt die Borussia im Titelkampf."

ntv.de: "Im Zweifel Erling Haaland. 45 Minuten braucht Borussia Dortmund, um in das Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig zu finden. Dann ist auch Erling Haaland hellwach, der seine Quote auf "25 in 25" schraubt."

RTL.de: "Perfekter BVB demütigt Leipzig. Der FC Bayern bleibt trotz der 2:3-Pleite in Mönchengladbach Tabellenführer der Bundesliga. Bedanken können sich die Münchner bei Borussia Dortmund. Nach einer furiosen zweiten Halbzeit bei RB Leipzig demütigte der BVB den Bayern-Verfolger in dessen Wohnzimmer mit 3:1."