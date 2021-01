Bosz nach erneutem Patzer angefressen

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Peter Bosz war nach dem Remis gegen Werder Bremen bedient

Bayer Leverkusen enttäuschte beim 1:1 gegen Werder Bremen. Trainer Peter Bosz ließ seinem Frust nach dem erneuten Patzer im Titelkampf freien Lauf.

Peter Bosz schluckte kurz und ließ seinem Frust freien Lauf. "Ich bin glücklich, dass heute keine Zuschauer dabei waren", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen nach dem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen Werder Bremen. So ein Spiel anzuschauen, "macht keinen Spaß. Wir waren nicht in der Lage, den kompakt stehenden Bremern wehzutun. Wir haben glücklich das Unentschieden geholt", polterte der Niederländer.

Nach dem über weite Strecken einfallslosen Auftritt gegen erwartet tiefstehende Gäste hatte Bosz viele Gründe, unzufrieden zu sein. "Wir haben zu wenige Torchancen herausgespielt, was auch nicht einfach ist auf diesem schlechten Platz. Wir haben keinen guten Fußball spielen können", betonte Bosz.

Die Spieler schlossen sich der Kritik des Trainers nahtlos an. "Wir müssen besser ins Spiel gehen, das war zu wenig. Positiv ist, dass wir nicht verloren haben - aber das ist nicht unser Anspruch", sagte Torhüter Lukas Hradecky. "Sie haben gut verteidigt und wir waren am Ende nicht zwingend genug", lautete das Fazit von Kerem Demirbay.

Leverkusen verpasste den Sprung auf Platz zwei, ein Sieg hätte Bayer nach der 0:3-Niederlage von RB Leipzig gegen Borussia Dortmund gereicht. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München, der am Freitag überraschend bei Borussia Mönchengladbach verloren hatte, beträgt vier Punkte. Der Ex-Leverkusener Ömer Toprak (52.) erzielte mit dem ersten und einzigen Bremer Torschuss die Führung für die Gäste. Patrik Schick (70.) rettete den Punkt für Leverkusen.

Demirbay aber betonte bei aller Unzufriedenheit, dass "die Köpfe oben gehalten" und das "Positive" mitgenommen werden müssen. "Es geht weiter für uns", sagte der 27-Jährige. Bereits am Dienstag (20:45 Uhr) ist die Werkself im nachgeholten Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt gefordert - das 1:2 in der Liga gegen die Hessen am Jahresbeginn steckt noch in den Köpfen.

Bosz schont Wirtz

Ob dann wieder Jungstar Florian Wirtz dabei sein wird, steht noch nicht fest. Der 17-Jährige hatte am Samstag nach vielen Einsätzen eine Verschnaufpause bekommen und stand nicht im Kader. Wirtz habe eine Überbelastung gespürt, sagte Bosz: "Er ist nicht verletzt, aber wir wollen nicht, dass er sich verletzt."

Mit einem Sieg im Pokal könnte sich Leverkusen wieder Selbstvertrauen holen - was mit Blick auf das fordernde Programm der kommenden Wochen nötig wäre. Bis Ende Januar warten auf die Werkself Überraschungsteam Union Berlin, Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und RB Leipzig.