Neuers Titel-Ansage: "Wollen die Klub-WM holen"

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Manuell Neuer will mit dem FC Bayern die Klub-WM gewinnen

Der FC Bayern ist im Februar abseits des Bundesliga- und Champions-League-Rasens auf Stippvisite im Wüstenstaat Katar. Dort wird die diesjährige Klub-WM ausgetragen. Für Kapitän Manuel Neuer gibt es nur ein Ziel: den Titel.

Für den FC Bayern bietet sich im Februar die Chance, seinen sechsten Titel binnen weniger Monate zu gewinnen. Als Champions-League-Sieger ist der deutsche Ausnahmeverein an der Klub-WM teilnahmeberechtigt.

"Ich freue mich sehr auf die Klub-WM", sagte Manuel Neuer am Mittwoch. Der Bayern-Kapitän erinnerte sich an die letzte Teilnahme. Er freue sich deshalb so auf das neueste Turnier, weil er damals schon "in den Genuss" kommen durfte, die Klub-WM zu spielen. Mit damals meint Neuer die Ausgabe 2013, als der FC Bayern in Marokko im Finale Raja Casablanca mit 2:0 besiegte.

Das Endspiel wurde seinerzeit im Dezember ausgetragen, weswegen sich Neuer mit der Betonung auf einen "tollen Jahresabschluss" zurückerinnerte. Die Marschroute für dieses Jahr sollte laut dem Münchner Spielführer ebenso klar sein. "Wir haben die Möglichkeit, zwei Spiele in Katar zu bestreiten und wollen unbedingt diesen Titel gewinnen", sagte Neuer.

FC Bayern: Manuel Neuer will wegen Zusatzbelastung nicht jammern

Die erste der womöglich zwei Partien steigt am 8. Februar (19 Uhr). Dort trifft der deutsche Fußballprimus auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Al-Duhail und Al Ahly. Neuer sprach von "zusätzlicher Motivation", mit dem erneuten Titel einen Rekord zu holen.

Für kurze Zeit entfliehen die Münchner Fußballer also dem Bundesliga-Alltagsgeschäft. Die zusätzliche Belastung, die sich während der Tage in Katar aus Reisestress und den Spielminuten zusammensetzen wird, will Neuer nicht bejammern: "Es ist nicht so, dass wir da nach Ausreden suchen. Wir haben das große Ziel vor Augen, das wir positiv gestalten wollen."