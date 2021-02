S04-Fans fordern Schneider-Aus - Rauswurf nach BVB-Spiel?

Jürgen Fromme

Fan-Proteste gegen Jochen Schneider beim FC Schalke 04

Sportvorstand Jochen Schneider ist eines der Gesichter der Krise des FC Schalke 04. Die Fans fordern seine Entlassung, ausgerechnet nach dem Revierderby gegen den BVB könnte es soweit sein. Ein Ex-HSV-Sportchef wird als Nachfolger gehandelt.

Rund 400 Schalke-Fans, übereinstimmenden Medienberichten zufolge mehrheitlich Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen, versammelten sich am Freitagabend vor der Geschäftsstelle des abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslichts am Berger Feld. Ihr Anliegen: der Protest gegen den umstrittenen Sportvorstand Jochen Schneider.

"Egal ob Liga eins oder zwei, Jochen, Du bist nicht dabei", war auf einem von mehreren aufgehängten Plakaten zu lesen. Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich zudem ein Video, das laute "Schneider raus"-Sprechchöre zeigt.

Zuvor hatte "Bild" berichtet, Schneider könne das Saisonende in seiner Rolle als Sportchef der Königsblauen schon nicht mehr erleben. Demnach habe der Aufsichtsrat des Klubs beschlossen, nur noch die beiden nächsten Bundesligaspiele abzuwarten, bevor personelle Konsequenzen gezogen werden. Pikant: Nach dem Spiel gegen Union Berlin an diesem Wochenende steht ausgerechnet das Derby gegen den BVB an.

Sollte der FC Schalke die beiden kommenden Partien verlieren, wird Schneider demnach seinen Hut nehmen müssen. Der Grund: Im Verein beginnen schon jetzt die Planungen für die 2. Bundesliga und einen direkten Wiederaufstieg. Dem aktuellen Sportchef wird ganz offenbar nicht zugetraut, dieses Ziel zu erreichen.

FC Schalke 04: Ex-HSV-Sportchef als Schneider-Nachfolger?

"Bild" zufolge steht sogar schon ein möglicher Schneider-Nachfolger parat. Demnach könnte der ehemalige HSV-Sportchef Peter Knäbel den Job in Gelsenkirchen übernehmen. Knäbel leitet bereits den Schalker Nachwuchsbereich und bräuchte entsprechend wenig Eingewöhnungszeit. Auch Erik Stoffelshaus kommt laut des Berichts als Schneider-Erbe infrage.

Argumente für eine Weiterbeschäftigung hat Jochen Schneider in den letzten Monaten nicht gesammelt. Vor allem seine personellen Entscheidungen stehen in der Kritik. So wird ihm nicht nur der Fehlgriff mit Ex-Trainer Manuel Baum angekreidet, auch zahlreiche Transfers, die nachweislich nicht wie erhofft gezündet haben, gingen auf seine Kappe.

Zuletzt kamen auch noch Zweifel an den jüngst getätigten Last-Minute-Transfers auf, die noch nicht das gezeigt haben, was nötig ist, um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen.