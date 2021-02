Bestätigt: Nächster Corona-Fall beim FC Bayern

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Positiver Corona-Test bei Benjamin Pavard (l.) vom FC Bayern

Der FC Bayern hat den nächsten Corona-Fall zu beklagen. Wie der Klub-Weltmeister am Donnerstag bestätigte, wurde Benjamin Pavard positiv getestet.

Der Franzose befinde sich in häuslicher Quarantäne, ihm gehe es gut. Pavard dürfte damit nicht nur die Bundesliga-Spiele bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) und zuhause gegen den 1. FC Köln (27.02., 15:30 Uhr), sondern auch das Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom am kommenden Dienstag (21:00 Uhr) verpassen.

🔗 https://t.co/oLRoZnZjHy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) 18. Februar 2021

Laut "Sky" ist denkbar, dass sich Pavard auf der Reise nach Katar zur Klub-WM angesteckt hat, wo der FC Bayern den sechsten Titel unter der Führung von Cheftrainer Hansi Flick eingefahren hatte. Der Rechtsverteidiger war der Sieg-Torschütze im Finale gegen UANL Tigres (1:0).

Für den 24 Jahre alten Abwehrmann kommt die Zwangspause zur Unzeit. Nach längerem Formtief hatte sich Pavard erst in den letzten Wochen wieder stabilisiert.

Goretzka und Martínez zurück im Bayern-Training

Pavard ist schon der vierte Bayern-Profi, der innerhalb weniger Wochen positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Leon Goretzka, Javi Martínez und Thomas Müller waren bereits erkrankt.

Während Goretzka und Martínez die Reise nach Katar gar nicht erst angetreten hatten, erhielt Müller erst einen Tag vor dem Finale der Klub-WM den Bescheid über den positiven Ausfall des Tests und verpasste die Partie somit kurzfristig.

Anschließend musste er in Doha bleiben und reiste erst nachträglich zurück nach München. Die Partie gegen Eintracht Frankfurt wird der ehemalige Nationalspieler verpassen.

Goretzka und Martínez konnten indes am Mittwoch schon wieder mit der Mannschaft an einem baldigen Comeback arbeiten. Zusammen mit Serge Gnabry nahmen sie am Training der Münchner teil. Der 25 Jahre alte Gnabry kehrt nach einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zurück.