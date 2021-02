BVB-Star erstmals Vater: "Danke für dieses Wunder"

Ralf Ibing

Thomas Delaney ist Vater einer Tochter geworden

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney ist Vater geworden. Michelle, die Ehefrau des dänischen Nationalspielers, brachte am Donnerstag die gemeinsame Tochter zur Welt.

"Das Leben erreicht seinen Höhepunkt. Danke für dieses Wunder, Michelle", schrieb Delaney bei Instagram. Viele Fans gratulierten entzückt.

👶 Breaking Baby-News: Thomas #Delaney und seine Michelle sind heute zum ersten Mal Eltern geworden. Herzlich Willkommen in der #BVB-Familie und alles erdenklich Gute! 🖤💛 — Borussia Dortmund (@BVB) 18. Februar 2021

Weil seine Frau in den Wehen lag, war der 29-Jährige am Dienstag nicht mit zum Champions-League-Spiel des BVB beim FC Sevilla geflogen. Ohne Delaney gewannen die Dortmunder das Achtelfinalhinspiel am Mittwochabend 3:2.