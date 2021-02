Rummenigge: Roses "Glaubwürdigkeit" steht auf dem Spiel

imago sportfotodienst

Michael Rummenigge sieht im Pokal-Duell zwischen Gladbach und dem BVB jede Menge Brisanz

Borussia Mönchengladbach steckt inmitten einer sportlichen Krise, seit vier Spielen wartet der Klub in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Zudem ist der Wechsel von Trainer Marco Rose zum BVB noch immer ein viel diskutiertes Thema in der Medienwelt. Michael Rummenigge zufolge stehen Gladbach nun wegweisende Wochen bevor.

Der einstige Mittelfeldspieler des FC Bayern und Borussia Dortmund führte in seiner Kolumne für das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" aus, dass sich Gladbach "nach dem angekündigten Abgang von Marco Rose zum BVB in einer brandgefährlichen Situation befindet".

Brisant: Am kommenden Dienstag (20:45 Uhr) trifft Rose mit seinem Noch-Klub auf seinen zukünftigen Arbeitgeber aus Dortmund, wenn im Borussia Park das Viertelfinale des DFB-Pokals ansteht. Zuvor müssen die Fohlen am Samstagabend (18:30 Uhr) beim Tabellenzweiten RB Leipzig bestehen.

"Tatsächlich werden das Duell mit Dortmund und die Aufgaben in der Liga gegen Leipzig und Leverkusen zu einer Zerreißprobe für Gladbach", so der jüngere Bruder von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Und: "Es wird sich zeigen, ob Rose nach seiner Wechsel-Verkündung noch die Glaubwürdigkeit in der Kabine besitzt."

Rummenigge: BVB droht Flucht der Stars

Sollte es stimmen, so Rummenigge weiter, dass Rose "gegenüber einigen Führungsspielern noch vor Wochen von einem langfristigen Verbleib gesprochen hat, wird es schwierig". Der Coach hatte von einer vertraglich vereinbarten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und wird im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln.

Der Vizemeister der Vorsaison ist nach Meinung des 57-Jährigen auch trotz Tabellenplatz sechs in der Bundesliga weiterhin die "Nummer zwei in Deutschland". Der BVB habe "sich diese Stellung über Jahre erarbeitet, muss aktuell allerdings alles daran setzen, noch Vierter zu werden".

Gelingt das Erreichen des Minimalziels nicht, drohe "die Mannschaft auseinanderzufallen", warnte Rummenigge, "ein Erling Haaland dürfte ohne Champions League kaum zu halten sein, Jadon Sancho ebenso wenig".