Leihgeschäft mit Nübel wird immer wahrscheinlicher

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Alexander Nübel ist beim FC Bayern nur Ersatz

Auf zwei mickrige Pflichtspiel-Einsätze kommt Alexander Nübel bisher im Trikot des FC Bayern München. Vertraglich sollen ihm allerdings zehn Spiele pro Saison zugesichert worden sein. Die Zeichen verdichten sich, dass es im Sommer zum Abschied auf Zeit kommen wird.

Laut einem jüngsten Bericht des "kicker" wird der 24-jährige Bayern-Keeper "sicher nicht bleiben", sollten sich die gegenwärtigen Verhältnisse nicht erkennbar zum Vorteil Nübels verändern.

Das zentrale Problem der Verpflichtung des letzten Sommers ist, dass Bayerns Cheftrainer Hansi Flick auch in vermeintlich unwichtigen Pflichtspielen meist nicht auf seine Nummer 2 setzt, sondern Kapitän und Leistungsträger Manuel Neuer im FCB-Kasten stehen lässt. So durfte Nübel erst je einmal im Pokal und der Champions League ran. In der Bundesliga steht er noch ohne Einsatz da - trotz der vermeintlichen Vertragsklausel, die ihm zehn Partien zusichern soll.

Die Anzeichen, dass vor allem die AS Monaco, die von Bayerns Ex-Coach Niko Kovac trainiert wird, an einem Leihgeschäft mit Nübel interessiert sein soll, dürften sich in den kommenden Wochen noch verdichten. Nach Informationen des Sportmagazins soll es sich sogar um ein zweijähriges Ausleih-Geschäft in die Ligue 1 handeln, welches den Monegassen vorschwebt.

Die Bayern-Verantwortlichen könnten diesem Vorhaben zustimmen, sofern es eine klare Alternative auf den Posten hinter Manuel Neuer gibt. Ron-Thorben Hoffmann wird diese Rolle offensichtlich noch nicht zugetraut. Der Stammtorhüter der Bayern-Reserve steht aktuell als Keeper Nummer 3 im Kader des Rekordmeisters.

Vielmehr rückt wohl Stefan Ortega von Arminia Bielefeld in den Fokus des FC Bayern. Der 28-Jährige absolvierte in der laufenden Spielzeit jede Partie für den Aufsteiger, spielt dabei eine starke erste Bundesliga-Saison.

Ortega steht in Bielefeld noch bis 2022 unter Vertrag, über eine mögliche Ablösesumme ist derzeit noch nichts bekannt. Sollten die Münchner beim Arminia-Keeper Ernst machen, steht einem Leihgeschäft mit Nübel nicht mehr viel im Weg.