Erst Comeback, dann Verkauf? So plant Schalke mit Mark Uth

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Mark Uth steht vor seinem Comeback für den FC Schalke 04

Ausnahmsweise mal gute Nachrichten für den FC Schalke 04: Stürmer Mark Uth ist nach seiner Verletzungspause wieder ins Training der Königsblauen eingestiegen. Es wird wohl der Anfang vom Ende seiner Zeit in Gelsenkirchen.

Seit Anfang Februar muss Mark Uth nun schon hilflos mit ansehen, wie der FC Schalke in der Bundesliga Spiel nach Spiel verliert. Doch die Leidenszeit des 29-Jährigen ist bald vorbei. Nach seiner wochenlangen Zwangspause ist der Ex-Nationalspieler bei den Königsblauen wieder ins Training eingestiegen.

Die Partie am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach kommt für Uth zwar noch zu früh, doch schon im ersten Spiel nach der Länderspielpause will der Stürmer wieder auf dem Platz stehen. Dann treffen die Knappen auf Bayer Leverkusen.

FC Schalke 04 erhofft sich zwei Dinge von Uth

Der FC Schalke erhofft sich vom Uth-Comeback der "Sport Bild" zufolge vor allem zwei Dinge. Zum einen soll der Routinier das quasi nicht existente Offensivspiel des Tabellenletzten beleben. Mit 16 Treffern in 25 Spielen und nur zwei geschossenen Toren in den letzten acht Partien präsentierte sich der Angriff der Königsblauen in der bisherigen Saison nicht bundesligatauglich. Auch Uths Ausbeute ist mit nur zwei Toren in 16 Einsätzen alles andere als vorbildlich, neue Impulse könnte der 29-Jährige der Offensive aber allemal geben.

Dazu erhofft sich der FC Schalke, dass sich Uth mit guten Leistungen in den nächsten Wochen für andere Vereine empfehlen kann. Der Verkauf des Stürmers im kommenden Sommer ist demnach beschlossen. Der Vertrag des gebürtigen Kölners läuft noch bis 2022 und wäre auch für die 2. Bundesliga gültig.

Da der FC Schalke - nicht nur im Fall des Abstiegs - auf jeden zusätzlichen Euro angewiesen ist, ist der Transfer des 29-Jährigen alternativlos.