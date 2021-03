Schüller führt FC Bayern mit Doppelpack ins Pokal-Halbfinale

FIRO/FIRO/SID/

Lea Schüller erzielt einen Doppelpack

Die Fußballerinnen von Bayern München haben ihre Siegesserie fortgesetzt und als erstes Team das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Im Viertelfinale setzte sich der Bundesliga-Tabellenführer bei der TSG Hoffenheim 2:1 (1:0) durch und feierte den 23. Pflichtspielerfolg nacheinander.

Nationalstürmerin Lea Schüller (29./48.) war in einem engen Duell mit ihrem Doppelpack einmal mehr die Frau des Abends. Bei ihrem ersten Tor profitierte die 23-Jährige von einem kapitalen Aussetzer von TSG-Torhüterin Martina Tufekovic. Tabea Waßmuth (60.) sorgte mit ihrem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung.

In der Vorschlussrunde (3./4. April) könnte es zum Kracher gegen den VfL Wolfsburg kommen, wenn sich der Titelverteidiger am Samstag (14.00 Uhr) gegen Werder Bremen durchsetzt. Das Endspiel steigt am 30. Mai in Köln.