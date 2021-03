Hiobsbotschaft: BVB droht wohl längerer Sancho-Ausfall

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Jadon Sancho wird dem BVB noch länger fehlen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Kampf um die Qualifikation für die Champions League offenbar länger auf Superstar Jadon Sancho verzichten.

Die Verletzung des BVB-Angreifers ist schwerwiegender als zunächst angenommen, berichtet "Ruhr Nachrichten". Sanchos Muskulatur im rechten Oberschenkel sei an mehreren Stellen beschädigt.

Jadon Sancho musste beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach (1:0) Anfang März aufgrund muskulärer Beschwerden ausgewechselt werden, nachdem er den Siegtreffer der Schwarz-Gelben erzielt hatte.

Zunächst war der Engländer für die Reha in Dortmund geblieben - auch, weil zunächst von einer raschen Genesung ausgegangen werden konnte. Aktuell weilt Sancho jedoch im Ausland, um sich bei einem Spezialisten behandeln zu lassen.

Verpasst Sancho das Viertelfinale der Champions League?

Wie lange der 20-Jährige noch ausfällt, ist derweil weiterhin unklar. Beim BVB bleibt die Hoffnung, dass Jadon Sancho für die wichtigen Partien im April wieder einsatzbereit zurückkehrt. "Ruhr Nachrichten" zufolge wird der Außenbahnspieler zum richtungsweisenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt (3. April) allerdings noch nicht wieder fit sein.

Danach erwartet Borussia Dortmund ein hartes Programm mit gleich drei englischen Wochen, da der BVB noch in allen Wettbewerben vertreten ist. Unter anderem trifft die Borussia im Viertelfinale der Champions League auf Sanchos Ex-Verein Manchester City. Das Hinspiel am 6. April könne Sancho "nur bei idealem Heilungsverlauf" bestreiten, so die vereinsnahe Zeitung. Realistischer sei, wenn überhaupt, ein Comeback im Rückspiel am 14. April.

Jadon Sancho ist nach Erling Haaland der torgefährlichste Spieler in der Saison des BVB. Allein im Kalenderjahr 2021 steuerte der englische Nationalspieler sieben Tore und sieben Vorlagen bei.