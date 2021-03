Nächster Klub steigt in Hoppe-Poker ein

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Verlässt Matthew Hoppe den FC Schalke 04?

Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel von Matthew Hoppe vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Nun bekommt der deutsche Rekordmeister offenbar Konkurrenz im Poker um den US-Amerikaner.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, hat der FC Valencia die Fühler nach Hoppe ausgestreckt. Demnach beobachten die Blanquinegros die Entwicklung des 20-Jährigen ganz genau. Außerdem habe der Angreifer den Schalke-Bossen schon mitgeteilt, dass er den Revierklub am Saisonende verlassen wolle.

In Valencia soll Hoppe in die Fußstapfen von Stürmer Kevin Gameiro treten. Die Vertrag des 33-Jährigen läuft am Ende der Saison aus. Neben Hoppe steht auch Julián Álvarez von River Plate auf der Kandidatenliste des LaLiga-Klubs.

Neben dem FC Bayern, der laut "ESPN" bereit ist, 20 Millionen Euro für Hoppe zu zahlen, wurde auch Ajax Amsterdam, der PSV Eindhoven, dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Manchester City und Norwich City Interesse an dem Youngster nachgesagt.

Nach "Transfermarkt"-Informationen könnte sich Hoppe ein "Gentlemen's Agreement" mit dem FC Schalke zunutze machen. Ihm sei zugesichert worden, wechseln zu dürfen, sobald ein Verein die geforderte Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich bezahlt.

Matthew Hoppe wartet auf den nächsten Torerfolg

Hoppe schaffte in der laufenden Saison den Durchbruch als Profi. Der junge Kalifornier kam 2019 zu den Knappen, seine Ausbildung begann einst bei LA Galaxy. In nunmehr 16 Bundesliga-Einsätzen erzielte Hoppe fünf Tore - allesamt zwischen dem 15. und 17. Spieltag.

Seine Bundesligatauglichkeit stellte er allerdings noch nicht nachhaltig unter Beweis. Seit seiner Galaphase im Januar mit fünf Treffern in drei Spielen wartet der 20-jährige Stürmer nun bereits neun Spiele auf einen Torerfolg.