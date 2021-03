Hertha stand vor Verpflichtung von Ex-Eintracht-Star

Oscar J. Barroso via www.imago-images.de

Deportivo-Profi Joselu spielte einst bei Eintracht Frankfurt

Zwischen 2012 und 2015 spielte Joselu für 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96 in der Bundesliga. Inzwischen ist der Angreifer für den spanischen Erstligisten Deportivo Alavés aktiv. Eine Rückkehr nach Deutschland ist jedoch nicht ausgeschlossen.

"Es ist eine Liga, die mich sehr reizt, und wenn ein beachtliches und sportlich gutes Angebot kommt, wird alles in Betracht gezogen", sagte der 31-Jährige im Interview mit "transfermarkt.de" zu einem potenziellen Engagement in der Bundesliga.

Allerdings sei die Chance aufgrund seines Alters eher gering, erklärte Joselu. Dabei wäre es 2017 beinahe zu einem Wechsel nach Berlin gekommen.

"Ich hatte ein Angebot von Hertha BSC. Ich war kurz vor der Unterschrift, habe mit dem Trainer gesprochen und das Olympiastadion in Berlin besucht. Am Ende hat es nicht geklappt", verriet der Spanier.

Eintracht Frankfurt war Joselus Lieblingsstation in Deutschland

Aktuell trägt Joselu das Trikot von Deportivo Alavés. Mit neun Vereinen in 13 Jahren ist der gebürtige Stuttgarter jedoch schon weit rumgekommen. "Ich habe in den drei besten Ligen der Welt gespielt, und das hat mir brutale Erfahrungen im Fußball beschert", blickte Joselu auf seine bisherige Karriere in Spanien, Deutschland und England zurück.

Bezüglich seiner Zeit in der Bundesliga hat der Routinier gemischte Gefühle. "Ich hatte eine schlechte Erfahrung in Hoffenheim. Frankfurt war eine tolle Erfahrung, die Fans waren toll zu mir. Ich habe viele Tore geschossen, und die Mannschaft hat am Ende eine gute Platzierung erreicht und auch in der Europa League gespielt", so Joselu.

In Hannover seien Stadt und Fans ebenfalls toll gewesen, sagte der Mittelstürmer. "Wenn ich mich für einen der drei entscheiden müsste, würde ich die Eintracht wählen, weil ich ein prächtiges Jahr hatte", meinte Joselu, der mit Deportivo Alavés derzeit auf dem vorletzten Platz der Primera División rangiert.