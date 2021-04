Bellingham fokussiert: "Wir wissen um unsere Aufgabe"

David Inderlied/Kirchner-Media

Jude Bellingham zeigte für den BVB zuletzt starke Leistungen

Zwischen den Bundesliga-Heimspielen am letzten Sonntag gegen Werder Bremen (4:1) und am Mittwoch gegen den 1. FC Union Berlin zeigte sich BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham sehr zuversichtlich, am Ende der Saison doch noch mindestens auf dem vierten Tabellenplatz zu stehen, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

"Es sind vier Punkte zum Vierten, fünf zum Dritten. Wir sind genauso hoffnungsfroh wie die Wochen davor. Wir wissen um unserer Aufgabe und versuchen jedes Spiel zu gewinnen, unabhängig vom Tabellenstand", meinte der 17-Jährige von Borussia Dortmund auf dem Youtube-Channel des BVB.

Noch vor wenigen Wochen lagen die Schwarz-Gelben recht aussichtslos im Rennen um die Plätze für die Königsklasse. Nach den Pleiten des VfL Wolfsburg und von Eintracht Frankfurt am zurückliegenden Spieltag um dem klaren BVB-Sieg gegen Bremen sind die Chancen aber wieder deutlich gestiegen.

Für die kommenden Partien im Saison-Endspurt haben sich die Dortmunder daher weiterhin viel vorgenommen. Bellingham will mit seinem Team erneut die Einstellung auf den Rasen bringen, die den BVB zuletzt gegen Manchester City und Werder Bremen ausgezeichnet hatte: "Wir haben eine gute Mentalität und Charakter gezeigt. Zum zweiten Mal in Folge haben wir einen Rückstand aufgeholt und gewonnen. Wir haben an unserem Plan festgehalten und gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten", meinte der Youngster im Rückblick auf das Werder-Spiel.

Nun, da seine Dortmunder Borussia alle Chancen auf das Erreichen der Königsklasse hat und gegen den Tabellendritten VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende auch das direkte Duell ansteht, ist es laut Bellingham umso wichtiger, fokussiert auf die eigene Leistung zu sein: "Ich bin nach den Spielen müde, aber ich erhole mich schnell und werde fit sein fürs nächste Spiel", versprach der englische Nationalspieler.

Der Teenager, der im letzten Sommer aus Birmingham nach Dortmund gewechselt war, hat sich nach starken Leistungen in den letzten Wochen praktisch unverzichtbar für den BVB und Cheftrainer Edin Terzic gemacht. In seiner ersten Spielzeit bei den Westfalen bringt es Bellingham mittlerweile bereits auf 40 Pflichtspieleinsätze (drei Tore).