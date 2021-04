VfL Wolfsburg wieder mit Guilavogui

Darius Simka via www.imago-images.de

Joshua Guilavogui kann gegen den VfB Stuttgart mitwirken

Im Kampf um die Champions-League-Qualifikation steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg Mannschaftskapitän Josuha Guilavogui wieder zur Verfügung.

Wie Trainer Oliver Glasner bestätigte, ist der Franzose nach einer Adduktorenzerrung wieder eine personelle Option für das Auswärtsspiel des Tabellendritten am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart.

Obwohl erstmals in dieser Saison bei den Norddeutschen zwei Partien hintereinander verloren wurden, glaubt der Coach nicht an eine Verunsicherung seiner Schützlinge: "Ich spüre in keinster Weise Unruhe in der Mannschaft."