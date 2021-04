Terzic stellt Sancho-Comeback gegen Union in Aussicht

Thomas Bielefeld

Edin Terzic will mit dem BVB noch auf Platz 4

Der englische Fußball-Nationalspieler Jadon Sancho steht am Mittwoch gegen Union Berlin vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. "Er macht auf uns einen sehr guten Eindruck, er möchte auf jeden Fall spielen", sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Der 21-jährige Sancho, der mit einem Muskelbündelriss wochenlang ausgefallen war, hatte am Montag das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. "Es ist nicht wichtig, dass er schnell zurückkommt, sondern dass er uns auch lange erhalten bleibt", betonte der BVB-Coach und will Vorsicht walten lassen. Hingegen wird Thomas Delaney gegen Union ausfallen, so Terzic.

Der Dortmunder Trainer hat großen Respekt vor den Eisernen. "Es ist nicht leicht, gegen Berlin zu spielen, sie absolvieren eine fantastische Saison. Sie sind sehr schwer zu schlagen, es wird ein harter Kampf am Mittwoch", meinte Terzic.

Ein dickes Lob hat er für Gäste-Profi Max Kruse parat. "Ich finde Max Kruse super, ist ein herausragend guter Spieler. Was Max Kruse auszeichnet, ist die Torgefahr und die Vision, die er ausstrahlt. Er hat eine sehr freie Rolle, er kann aus allen Positionen Torgefahr entwickeln", so der Borussia-Trainer. Man sei aber guter Dinge, "dass er das Mittwoch nicht so zeigen kann".

sport.de hat die Pressekonferenz mit BVB-Trainer Edin Terzic im Vorfeld der Partie gegen Union Berlin wie gewohnt im Blog begleitet. Alle wichtigen Aussagen gibt es hier zum Nachlesen:

+++ Edin Terzic über Thomas Meunier +++

Da will ich gar nicht zu klar drauf eingehen. Das was ich mit Thomas bespreche, sollte unter uns bleiben. Ich versuche mit jedem Spieler zu sprechen und ihm zu sagen, was wir von ihm fordern. Wo wir versuchen wollen sie zu verbessern und was wir vielleicht nicht gut gemacht haben. Thomas Meunier ist momentan in einer Situation, die er nicht so gut kennt. Ich bin auch in einer Situation, die ich nicht gut kenne. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich ständig hier auf dem Podium nach den Spielern gefragt werde, die nicht spielen. Aber das ist halt so. Ihr stellt immer wieder Fragen zu den Jungs, die nicht spielen anstatt zu den Jungs, die da sind. Auf jeden Fall sind wir auf dieser Position irgendwann an einen Punkt gekommen, an dem wir gesagt haben: Wir probieren jetzt etwas anderes aus und geben jemand anderem die Chance. Am Wochenende war es Lukasz Piszczek, der sehr lange auf seine Chance warten musste und es sehr gut gemacht hat. Es kann ganz schnell gehen: Ich will mich nicht festlegen, was das für Thomas bedeutet. Alle Spieler sind wichtig, das habe ich oft genug gesagt.

+++ Edin Terzic über Jadon Sancho +++

Er macht auf uns einen sehr guten Eindruck und trainiert voller Freude. Er will unbedingt wieder spielen. Wir werden sehen, wann es genau sein wird. Es ist nicht so wichtig, dass es möglichst schnell zurückkommt, sondern dass er lange bei uns bleibt. Es warten noch einige Aufgaben auf uns.

+++ Edin Terzic über die Standardstärke von Union Berlin +++

Das Thema Standards begleitet uns ja auch schon ein bisschen länger. In Berlin haben wir durch zwei Standards verloren. Es ist aber nicht so, dass man Union auf die Standards reduzieren sollte. Sie bringen auch aus dem Spiel heraus immer wieder gefährliche Flanken und haben im Sturmzentrum kopfballstarke Spiele. Natürlich werden wir da noch mal gezielt drauf hinweisen.

+++ Edin Terzic über die vielen Gegentore zuletzt +++

Das eine ist die Zahl der Gegentore, das andere ist die Entstehung! Wir sind natürlich nicht zufrieden damit und versuchen das abzustellen und zu verbessern. Gegen Manchester City hat es schon besser geklappt, das Zentrum zu verdichten, auch wenn es gegen die auch insgesamt vier Gegentore setzte, was aber insgesamt nicht verwunderlich ist bei ManCity. Wir hatten das Thema der Konterabsicherung. Wir arbeiten daran, den Ball nicht so häufig abzugeben, denn damit startet das Ganze. Wenn wir die individuellen Fehler minimieren können, haben wir das schon mal einen Schritt nach vorne gemacht. Wir wollen unsere Abläufe weiter verbessern für den Schlussspurt in der Bundesliga.

+++ Edin Terzic über Max Kruse +++

Ich finde Max Kruse super! Das einzige, was ich nicht so super finde: Ich habe das Gefühl, wenn es gegen Borussia Dortmund geht, will er es noch einmal besser machen als sonst. Er ist ein herausragend guter Spieler, der es seit Jahren beweist. Ihn zeichnet diese Torgefahr aus, und die Vision, die er hat. Er erzielt nicht nur selbst die Tore, sondern setzt auch die Mitspieler immer wieder in Szene. Er hat eine sehr freie Rolle und ist so sehr schwer zu greifen. Er ist wichtig für Union Berlin. Aber wir sind guter Dinge, dass er das morgen nicht so zeigen wird.

+++ Edin Terzic über zuletzt vier Rückstände +++

Wir hatten ja oftmals die Mentalitätsdebatte. Dass wir aus diesen vier Spielen noch sieben Punkte geholt haben, zeugt ja auch von einer guten Mentalität in diesen Phasen. Wir wollen natürlich in Führung gehen und die Spiele sauber zu Ende spielen. Leider können wir uns das nicht immer so aussuchen. Union Berlin ist die Mannschaft, die in den ersten 15 Minuten die wenigsten Gegentore kassiert hat und gleichzeitig die Mannschaft, die in den ersten 15 Minuten die meisten Tore geschossen hat. Wir müssen sofort auf der Hut sein. Aber falls es passieren sollte: Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir stark genug sind, zurückzukommen und das Spiel zu drehen. Aber natürlich versuchen wir, in Führung zu gehen und kein Gegentor zu kassieren.

+++ Edin Terzic über die Planungen zur Super League +++

Wir haben mit Aki Watzke einen Experten bezüglich Super League im Verein. Für eine Expertenmeinung müsst ihr euch bitte an Aki wenden. Aber aus meiner Sicht: Ich kann mit stolz behaupten, dass ich schon Erfahrung habe mit der Süper Lig, allerdings mit der türkischen! Das war eine sehr coole Zeit bei Besiktas, die möchte ich nicht missen. Ansonsten: Was soll man dazu sagen? Ich war noch zu jung, als die Champions League eingeführt wurde. Ich weiß nicht, wie damals die Reaktionen waren. Ich bin so groß geworden, dass ich mir nichts anderes vorstellen kann, als die Champions League. Ich kann mir auch keinen anderen Wettbewerb vorstellen, der mehr Emotionen auslösen kann. Ich kann mir auch keine bessere Hymne vorstellen, dann müssten wir alle singen: Wir sind so super! Das passt alles irgendwie nicht. Es ist nicht in meiner Hand. Was nicht passieren darf, ist dass versucht wird, die Fans durch Zuschauer zu ersetzen. Wir dürfen die Emotionalität, was den Fußball ausmacht, nicht verlieren. Das ist der große Wunsch, den ich als Trainer äußern möchte.

+++ Edin Terzic über den Gegner Union Berlin +++

Wir haben es ja schon kennengelernt, dass es gegen Union nicht leicht ist. Sie spielen eine fantastische Saison. Sie haben mit Urs Fischer einen Super-Trainer, der das Maximum aus der Mannschaft rausholt. Sie sind sehr schwer zu schlagen, das haben nicht nur wir schon zu spüren bekommen. Es wird auf jeden Fall ein harter Kampf morgen.

+++ Edin Terzic über das Personal +++

Thomas Delaney wird noch nicht zur Verfügung steht. Er ist in den letzten Tagen seiner Reha. Wir hoffen, dass er uns Donnerstag wieder zur Verfügung stehen wird. Bei Jadon sieht es etwas anders aus. Bei ihm sahen die Tests am Wochenende sehr gut aus, sodass er am Sonntag ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, auch wenn die Gruppe noch sehr klein war. Wir schauen uns das heute Abend und morgen nochmal im Training an. Es besteht die Chance, dass er morgen schon zum Kader dazustößt.

+++ Haltung zu den Super-League-Plänen +++

Der BVB gehört nicht zu den zwölf europäischen Top-Teams, welche sich um die Neugründung einer europäischen Super League bemühen wollen. Allerdings haben die Bosse von Borussia Dortmund auch noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, an diesem kommenden Wettbewerb teilzunehmen. Die Haltung von Edin Terzic dieser Causa interessiert die Anhängerschaft sicher auch.

+++ Blick auf die Konkurrenz +++

Aus eigener Kraft kann Borussia Dortmund die Plätze drei und vier in dieser Saison nicht mehr erreichen, ist auf Ausrutscher der Wölfe und der Eintracht angewiesen. Frankfurt spielt bereits am Dienstagabend gegen den FC Augsburg, der VfL Wolfsburg ist zeitgleich mit dem BVB am Mittwoch beim VfB Stuttgart zu Gast.

+++ Personal vor dem Union-Spiel +++

Jadon Sancho wird dem BVB wohl auch gegen Union Berlin erneut fehlen. Auch Thomas Delaney fällt mit Achillessehnenproblemen weiterhin aus, hinzu kommen die Langzeitverletzten um Axel Witsel oder Dan-Axel Zagadou. Was tut sich ansonsten noch beim Dortmunder Personal?

+++ Sieg als Pflichtaufgabe +++

Klar, nur ein Heimsieg gegen Union Berlin hält die Hoffnung der Dortmunder am Leben, sich doch noch für die Champions League in der kommenden Saison zu qualifizieren. Aber auch Union selbst schielt nach dem vorzeitigen Klassenerhalt mit einem Auge in Richtung Europa. Vier Punkt liegen die Berlin derzeit hinter Borussia Mönchengladbach, das momentan auf dem Conference-League-Platz steht.