Hummels-Ausfall gegen Wolfsburg tut dem BVB "weh"

Roy Gilbert / Revierfoto / Pool

Mats Hummels fehlt dem BVB gegen Wolfsburg

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kämpft in den abschließenden vier Spielen um den Einzug in die Champions League. Wegweisend wird das Duell am kommenden Samstag (15:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Beim Tabellendritten muss der BVB jedoch ohne Mats Hummels auskommen.

Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund holte sich beim 2:0-Sieg gegen Union Berlin am Mittwochabend seine fünfte Gelbe Karte ab, nachdem er seinen Gegenspieler Petar Musa weggrätschte. "Das tut natürlich weh", gestand BVB-Trainer Edin Terzic im Anschluss bei "Sky".

Hummels sei "in einer sehr guten Form, ist der torgefährlichste Abwehrspieler der Bundesliga. Aber so ist das im Fußball". Der 32-Jährige erzielte in der laufenden Spielzeit bereits fünf Tore, stand zudem in allen Liga-Partien in der Startelf. Insgesamt war es sein 43. Pflichtspiel.

Gut möglich, dass Emre Can gegen Wolfsburg für Hummels in die Innenverteidigung rückt und neben Manuel Akanji agiert.

Delaney steigt ins BVB-Training ein

Eine neue Option für die Startelf könnte indes Jadon Sancho sein, der nach Verletzung gegen die Berliner sein Comeback feierte. "Man hat heute gesehen, wie sehr er uns gefehlt hat", betonte Terzic.

Der Flügelstürmer kam nach rund einer Stunde für Thorgan Hazard in die Partie und zeigte eine ansprechende Leistung. Es war sein erstes Spiel nach siebenwöchiger Verletzungspause.

Ebenfalls ein Kandidat für das so wichtige Spiel gegen Wolfsburg ist "Ruhr Nachrichten" zufolge Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Der Däne hatte die letzten zwei Punktspiele aufgrund von Achillessehnenproblemen gefehlt und steigt nun wieder ins Training ein.

Etwas angeschlagen ist derweil Giovanni Reyna, der nach einem Tritt ausgewechselt werden musste (76.). Für ihn kam gegen Union Berlin Julian Brandt in die Partie.