Bericht: RB Leipzig verlangt Mond-Ablöse für Nagelsmann

motivio via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann soll RB Leipzig angeblich eine Rekordablöse einbringen

Mit gerade einmal 33 Jahren gehört Julian Nagelsmann bereits zu den begehrtesten Fußball-Trainern der Welt. Beim FC Bayern wird er als Nachfolger von Hansi Flick gehandelt, englische Medien mutmaßen, dass Tottenham Hotspur den Coach-Youngster gerne nach London locken möchte. Ein billiges Vergnügen wird das Werben um den Trainer von RB Leipzig allerdings wohl nicht.

Angeblich müssen sich der FC Bayern, Tottenham Hotspur und mögliche weitere Interessenten darauf einstellen, dass RB Leipzig satte 30 Millionen Euro für seinen Übungsleiter fordert. Das berichtet die "Bild". Sollte die Annahme zutreffen, würde Nagelsmann den Sachsen eine Rekordablöse auf dem Trainer-Markt einbringen.

Vollkommen überraschend wäre kolportierter Preis allerdings nicht. Nagelsmann ist noch bis Sommer 2023 an die Roten Bullen gebunden und feiert mit Leipzig große Erfolge. Gerne wird man den Erfolgsgaranten sicher nicht ziehen lassen. Bisher wurde immer vermutet, Leipzig würde 15 Millionen Euro verlangen.

Der FC Bayern hat die Tür für einen Flick-Abschied geöffnet

Beim FC Bayern würde Nagelsmann Hansi Flick beerben. Der Triple-Coach hat unlängst angekündigt, die Münchner trotz seines bis Ende der Saison 2022/23 datierten Kontraktes verlassen zu wollen. Die Bayern-Bosse haben diesem Wunsch bislang nicht offiziell entsprochen.

Allerdings hat die Belletage des deutschen Rekordmeisters um Karl-Heinz Rummenigge die Tür am Sonntag ein Stückchen geöffnet: "Es ist Fakt, dass uns Hansi Flick mitgeteilt hat, uns nach der Saison verlassen zu wollen. Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen. Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist", so Rummenigge gegenüber der "Bild am Sonntag".

In London sucht man einen Coach, der die Lücke füllt, die durch die Entlassung von José Mourinho zuletzt entstanden ist. Bis zum Ende der Spielzeit betreut Ex-Profi Ryan Mason die Spurs als Interimstrainer.