Droht ein Transfer-Flop wie einst bei Renato Sanches?

Eduardo Camavinga wird vom FC Bayern umworben

Eduardo Camavinga von Stade Rennes gilt als eines der heißesten Eisen auf dem kommenden Sommer-Transfermarkt. Auch der FC Bayern soll sich intensiv um das Mittelfeld-Juwel bemühen.

Wie ist der Stand im Bayern-Werben um Camavinga? Was macht den 18-Jährigen so begehrenswert? Und würde er überhaupt zum deutschen Rekordmeister passen oder droht ein Flop?

FC Bayern: Wie ist der aktuelle Stand bei Camavinga?

"Eduardo will für einen Topklub spielen. Real Madrid ist einer dieser weltbesten Vereine, auch der FC Barcelona", sagte Camavingas Berater Jonathan Barnett bereits im Februar bei "Spox" und "Goal" und fügte an: "Aber es gibt viele Klubs: Es gibt Vereine aus Deutschland, Italien oder England, die Eduardo gerne haben würden."

Nicht erst seit dieser pikanten Aussage ist klar, dass nahezu alle europäischen Topklubs die Fühler nach Camavinga ausgestreckt haben. Der Vertrag des Youngsters bei Stade Rennes ist nur noch bis 2022 datiert, eine Verlängerung soll er abgelehnt haben.

Der Ligue-1-Klub ist daher gezwungen, Camavinga in diesem Sommer zu verkaufen - wenn noch eine eine ordentliche Ablöse für das Eigengewächs fließen soll. Zuletzt stand laut Medienberichten "nur" noch eine Summe von 35 Millionen Euro im Raum. Zuvor galten lange 60 Millionen Euro als Schmerzgrenze von Rennes.

Laut "France Football" will der FC Bayern seine Bemühungen um Camavinga in den kommenden Wochen verstärken, Hauptkonkurrent Real ausstechen und den Deal unter Dach und Fach bringen. Geht es nach dem spanischen Radiosender "Cadena Ser" stehen die Chancen der Münchner sehr gut, den Zuschlag zu erhalten. Doch ob sich der deutsche Rekordmeister den Transfer überhaupt leisten kann und will, ist fraglich.

FC Bayern: Wer ist Eduardo Camavinga?

Eduardo Camavinga wurde am 10. November 2002 in einem Flüchtlingslager in Angola geboren. Noch als Kleinkind kam er mit seinen kongolesischen Eltern nach Frankreich und nahm mit dem 16. Lebensjahr die französische Staatsbürgerschaft an.

Das Fußballspielen lernte Camavinga beim Amateurklub AGL Drapeau-Fougères, ehe es ihn 2003 in die Jugendabteilung von Stade Rennes zog.

Seinen ersten Profivertrag unterschrieb der ehemalige Judoka im Alter von 16 Jahren, einem Monat und vier Tagen - als jüngster Spieler in der Geschichte seines Vereins. Erstmals Profiluft schnuppern durfte Camavinga im April 2019, als er sein Ligue-1-Debüt gab. Seit der Saison 2019/2020 ist er Stammspieler beim bretonischen Hauptstadtklub.

Mit nur 17 Jahren, 9 Monaten und 29 Tagen debütierte Camavinga im September 2020 zudem für die französische Nationalmannschaft und wurde damit zum jüngsten Les-Bleus-Akteur seit dem 2. Weltkrieg. Beim 7:1-Testspielsieg gegen die Ukraine rund einen Monat später kürte er sich außerdem zum jüngsten Torschützen im Frankreich-Dress seit über 100 Jahren.

FC Bayern: Wo liegen Eduardo Camavingas Stärken?

Camavinga kommt zumeist im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Dort kommen seine Stärken im Spielaufbau am besten zur Geltung. Trotz seines jungen Alters überzeugt der Franzose mit genauem Passspiel, guter Technik und einem starken Spielverständnis.

"Er antizipiert sehr gut, weiß schon, was er machen will, bevor er den Ball bekommt. Er spielt schon fast wie ein 30-Jähriger. Seine Fähigkeit, das Spiel zu analysieren, ist sehr ungewöhnlich", schwärmte Bayern-Ikone Willy Sagnol, der von 2011 bis 2014 als Direktor der französischen Nationalmannschaft für die Talente-Entwicklung verantwortlich war, gegenüber dem "Sportbuzzer" von Camavinga.

Zudem gilt Camavinga als mental stark und geborener Führungsspieler. Schon mit 17 Jahren war er in Rennes einer der Spieler, der voranging und sich nicht scheute, Verantwortung zu übernehmen.

"Er ist ein riesiges Talent", hob auch Sagnol hervor und ergänzte: "Er hat so ein großes Potenzial. So ein Potenzial ist zu ungewöhnlich, um wahr zu sein. 100-prozentig wird er einer der besten Spieler der Welt."

FC Bayern: Wo liegen Eduardo Camavingas Schwächen?

Verbesserungsbedarf hat Camavinga noch in Sachen Abschluss und Torgefahr. In der aktuellen Saison erzielte er lediglich einen Treffer und bereitete zwei weitere vor. Die gleiche Ausbeute steht in der vergangenen Spielzeit zu Buche.

Der Mittelfeldmann bringt sich noch zu selten in das Offensivspiel mit ein und muss an seiner Schusstechnik noch feilen - auch wenn das auf seiner Position nicht unbedingt zum Kerngeschäft gehört.

FC Bayern: Welche Rolle könnte Eduardo Camavinga spielen?

Beim FC Bayern könnte Camavinga die aufklaffende Lücke im Defensiv-Verbund stopfen. Durch den bevorstehenden Abschied von Javi Martínez sind die Münchner auf weitere Verstärkung im Mittelfeld angewiesen, zumal mit David Alaba ein Not-Backup wegfällt. Außerdem steht ein Verkauf von Corentin Tolisso im Raum. Sommer-Neuzugang Marc Roca konnte bislang nicht überzeugen.

An der Säbener Straße würde Camavinga für Entlastung bei den übrig gebliebenen defensiven Mittelfeldspielern Joshua Kimmich und Leon Goretzka sorgen - und den Konkurrenzkampf extrem beleben. Außerdem würde das Talent mit seiner Siegermentalität und seinen Führungsqualitäten perfekt zum FC Bayern passen - so zumindest die Theorie.

FC Bayern: Welche Risiken birgt eine Camavinga-Verpflichtung?

Selbst wenn Stade Rennes Camavinga für "nur" 35 Millionen Euro ziehen lässt, wäre dies eine Investition, die dem FC Bayern nach den Transfers von Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro) und Trainer Julian Nagelsmann (bis zu 25 Millionen Euro) in Zeiten der Corona-Krise schwer fallen würde.

Außerdem dürften beim deutschen Rekordmeister Erinnerungen an das letzte Wunderkind, das man der Konkurrenz wegschnappte, wach werden: Renato Sanches.

Der Portugiese wurde von allen Topklubs gejagt und nach einer starken EM 2016 in den Himmel gelobt, eher er im zarten Alter von 18 Jahren zum FC Bayern wechselte. In München konnte sich der Mittelfeldmann, für den damals satte 35 Millionen Euro an Benfica flossen, aber nie durchsetzen.

