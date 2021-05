Ex-Trainer Baum über Konflikte bei S04

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Konnte den FC Schalke 04 nicht zum Erfolg führen: Trainer Manuel Baum

Manuel Baum zählt zu den insgesamt fünf Trainern, die in der Abstiegssaison 2020/21 beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie gestanden haben. Während seiner rund vier Monate bei S04 musste der Übungsleiter so manchen Konflikt gegenübertreten, wie er nun angedeutet hat.

"Ich bin nicht zwingend ein Freund, der die ganze Zeit über Kompromisse kommt. Ich weiß das selber und musste harte Entscheidungen auf Schalke treffen", verriet Manuel Baum im "Sport1"-Podcast "Leadertalk".

Auf Schalke habe er "vor harten Entscheidungen mit dem Mannschaftsrat offen kommuniziert, um ein Gefühl dafür zu bekommen", so Baum weiter. "Aber mir war es selbst auch immer lieber, wenn ich einen habe, der tatsächlich Entscheidungen trifft, die auch mal hart sein können, als wenn er die ganze Zeit sagt, hier ein Kompromiss und dort einer."

Baum heuerte beim Revierklub im September 2020 nach der Entlassung von David Wagner an. In elf Bundesliga-Spielen unter seiner Regie konnten die Königsblauen allerdings nicht einen Sieg einfahren. Zum Zeitpunkt seiner Entlassung Ende Dezember steckte Schalke 04 mit vier mageren Zählern bereits knietief im Abstiegskampf.

Baum: Spieler "beten Werte herunter"

Der ehemalige U20-Nationalcoach erlebe darüber hinaus eine Spieler-Generation, die vor allem in der Werteskala Handlungsbedarf hat. "Spieler wissen heute extrem viel über Werte, aber nur als Worthülsen. Die können gut einzelne Werte herunterbeten. Was dahintersteckt, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Das gilt es herauszuarbeiten."

Ein "einheitliches Wertesystem zu haben" sei ein erster Schritt, den eine Mannschaft gehen müsse. "Es gilt in Gruppen herauszuarbeiten, wofür wir stehen wollen. Für mich steht das Wort 'gemeinsam' an vorderster Stelle. Werte sind der Kitt, der eine Mannschaft zusammenhält. Als Trainer muss man aber auch Werte vorleben."