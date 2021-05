BVB statt FC Bayern? "Neuer Bellingham" heiß begehrt

David Davies via www.imago-images.de

FC Bayern und BVB heiß auf Carney Chukwuemeka?

Carney Chukwuemeka gilt als nächster großer Hoffnungsträger aus der englischen Talentschmiede. Der FC Bayern soll die Entwicklung des "neuen Bellingham" schon seit längerem verfolgen. Und auch der BVB soll sich inzwischen intensiv mit dem 17 Jahre alten Mittelfeld-Juwel von Aston Villa beschäftigen.

17 Jahre alt ist Jude Bellingham erst. Beim BVB ist der Youngster dennoch bereits eine feste Größe und auch in der Nationalmannschaft Englands debütierte der Mittelfeldspieler bereits.

In seiner Heimat ist der Hype um Bellingham inzwischen so groß, dass er bereits als Benchmark für nahezu gleichaltrige Landsmänner gilt - darunter auch Carney Chukwuemeka von Aston Villa, der wie das Dortmunder Super-Talent in der Mittelfeld-Zentrale beheimatet ist.

Zwar kann Chukwuemeka erst einen Einsatz bei den Profis seines Ausbildungsvereins vorweisen, am vergangenen Mittwoch kam er bei der 1:2-Niederlage in der Premier League bei Tottenham Hotspur als Joker für eine Minute zum Zug. Doch sein guter Ruf hat sich offenbar bereits bis in die Bundesliga herumgesprochen.

BVB "sehr aktiv" bei Carney Chukwuemeka?

Wie "Bild" berichtet, beobachte der BVB Chukwuemeka seit Monaten "sehr aktiv". Kein Wunder, machte die Borussia doch mit Bellingham und davor auch mit Jadon Sancho herausragende Erfahrungen mit Talenten von der Insel.

Als Ablöse für den Teenager stehen 15 Millionen Euro im Raum - immerhin rund acht Millionen weniger als die Dortmunder im Sommer 2020 für Bellingham an Birmingham City überwiesen.

FC Bayern und weitere Top-Klubs ebenfalls in der Verlosung

Das Problem aus Sicht des BVB: Um Chukwuemeka sollen sich nahezu alle Top-Klubs Europas reißen, darunter auch der FC Bayern, über dessen Interesse zuletzt auch englische Medien mehrfach berichteten. Das Portal "footballinsider247" hatte Anfang Mai gar vermeldet, der deutsche Rekordmeister sei im Poker um Chukwuemeka in der Pole Position.

Völlig überzeugt von den Qualitäten des Ausnahmetalents ist Aston Villas Geschäftsführer Christian Purslow. Er bezeichnete Chukwuemeka schon im letzten Jahr als "wahrscheinlich besten 16-Jährigen in ganz England".

Bei Villa soll der englische U17-Nationalspieler eigentlich als Nachfolger für Kapitän Jack Grealish aufgebaut werden - wenn nicht der BVB, der FC Bayern oder ein anderes Schwergewicht ihn zeitnah abwirbt.