Nagelsmann erklärt "Hauptaufgabe" beim FC Bayern

motivio via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann übernimmt zur kommenden Saison beim FC Bayern

Julian Nagelsmann tritt zur neuen Bundesliga-Saison die große Aufgabe als neuer Cheftrainer beim Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München an. Der 33-Jährige ist sich der Größe der Aufgabe bewusst und will diese mit viel Demut angehen.

Zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere wird der 33-jährige Nagelsmann mit einer ganzen Schar von Weltklasse-Fußballern zusammenarbeiten, nachdem er zuletzt bei RB Leipzig bereits einen weiteren Schritt in seiner Trainerlaufbahn gesetzt hatte.

Genau auf dieses Format an Spielern freut sich der erste in Bayern gebürtige FCB-Trainer seit Franz Beckenbauer auch am allermeisten, wie er im Gespräch mit der "Sport Bild" verriet: "Es ist natürlich interessant, mit einem Weltfußballer (Robert Lewandowski, Anm. d. Red.) zusammenzuarbeiten, aber auch mit Thomas Müller, Manuel Neuer, Jo Kimmich oder vielen anderen. Ich finde es extrem spannend, eine neue Mannschaft kennenzulernen. Am meisten freue ich mich, die enorme Qualität der Spieler tagtäglich im Training zu sehen. Ich höre auch sehr viel Gutes über die Charaktere der Spieler. Es ist pure Vorfreude, die ich empfinde."

Nagelsmann über die Erwartungshaltung beim FC Bayern

Angesprochen auf den bisher besten Spieler, den er in seiner Laufbahn als Cheftrainer coachen durfte, nannte Nagelsmann einen Top-Torjäger aus seiner Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim: "Andrej Kramaric ist ein Beispiel für eine extrem starke Entwicklung und unglaubliche Konstanz. Er ist ein sehr ruhiger und lieber Kerl, der manchmal vor der Kamera fast schon zu ehrlich und offen ist und dadurch bei Trainern ein bisschen aneckt. Aber er gibt immer alles und hat seinen positiven Karriereverlauf absolut verdient."

In sportlicher Hinsicht wird von Nagelsmann nicht weniger erwartet, als die sage und schreibe zehnte Deutsche Meisterschaft in Serie nach München zu holen - mindestens. Nach dem frühen Ausscheiden in dieser Saison bei Holstein Kiel soll auch im DFB-Pokal Wiedergutmachung betrieben werden. Dass auch in der Champions League die Blicke direkt auf Nagelsmann gerichtet sein werden, ist dem neuen Linienchef des FC Bayern ebenfalls bewusst.

"Dieser Herausforderung stelle ich mich", so Bayerns neuer Chefcoach dazu selbstbewusst. Die Erwartungshaltung bei den Bayern stehe ja sowieso immer fest. "Eine meiner Hauptaufgaben wird, die Balance zwischen einer stabilen Defensive und dieser unglaublich guten Offensive hinzubekommen."

FC Bayern: Nagelsmann erklärt die Causa Gerland

Aufklärung betrieb Nagelsmann im Gespräch mit der "Sport Bild" noch in Sachen Hermann Gerland. Das Bayern-Urgestein wird nicht unter Nagelsmann beim deutschen Rekordmeister weiterarbeiten und wurde beim letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg verabschiedet. Eine Entscheidung, die vor allem in der Fan-Szene Unverständnis ausgelöst hatte.

"Ich habe dem Verein gesagt, dass ich gern zwei Co-Trainer und einen Analysten mitbringen würde. Ich habe aber nie gesagt, dass ich für diesen oder jenen Mitarbeiter keinen Platz habe oder dass jemand nicht gewünscht ist. Ich habe zu Hermann ein sehr gutes Verhältnis", betonte Nagelsmann.

Zunächst hatte es geheißen, der neue Chefcoach solle für den Trainer mit dem Spitznamen "Tiger" keinen Platz in seinem Team haben.