Bestätigt: Glasner wechselt zu Eintracht Frankfurt

Darius Simka via www.imago-images.de

Steht künftig für Eintracht Frankfurt an der Seitenlinie: Oliver Glasner

Das Trainer-Karussell in der Fußball-Bundesliga dreht sich weiter: Oliver Glasner wechselt vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. Damit folgt der Österreicher auf seinen Landsmann Adi Hütter, den es zu Borussia Mönchengladbach zieht.

Wie der hessische Bundesligist am Mittwochmittag bekannt gab, unterzeichnet Oliver Glasner einen Dreijahresvertrag. Zuvor hatte der "kicker" über den Wechsel berichtet. Beim VfL Wolfsburg besaß der 46-Jährige noch ein gültiges Arbeitspapier bis Juni 2022. Die SGE bestätigte, dass eine Ablösesumme fällig wird. Über die Höhe machte der Klub keine Angaben.

Oliver Glasner wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt! Der gebürtige Salzburger hat am heutigen Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben ✍️



Gude und herzlich willkommen! 🦅👋 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 26. Mai 2021

"Oliver Glasner hat in den vergangenen zwei Jahren beim VfL Wolfsburg bewiesen, dass er in der Lage ist, auf absolutem Topniveau zu arbeiten und junge Spieler weiterzuentwickeln", wird Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt in der Mitteilung zitiert.

Glasner freut sich auf "tolle Herausforderung" bei Eintracht Frankfurt

Glasner erklärte seinen Wechsel an den Main mit dem Wunsch nach einer neuen Herausforderung: "Eintracht Frankfurt ist ein spannender Klub und hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Die Emotionalität in der Stadt und der Region rund um die Eintracht ist großartig und nicht zuletzt nach den großartigen Auftritten in der Europa League in den vergangenen Jahren international bekannt. Wir sehen in Frankfurt die Möglichkeit, eine Mannschaft auf einem starken Niveau weiterzuentwickeln und freuen uns sehr auf diese tolle Herausforderung."

Glasner galt seit dem Bekanntwerden des Wechsels von Hütter zu Gladbach zu den großen Favoriten bei der SGE. Ein Bekenntnis zum VfL Wolfsburg hatte er in den vergangenen Wochen stets vermieden. Zuletzt wurden bei den Hessen auch Namen wie Edin Terzic (Borussia Dortmund) oder Gerardo Seoane (künftig Bayer Leverkusen) gehandelt. Bei den Wolfsburgern wiederum gilt nun der ehemalige Bayern-Profi Mark van Bommel als Favorit auf die Glasner-Nachfolge. Er trainierte bis Dezember 2019 den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven.

Der gebürtige Salzburger Glasner hatte den VfL Wolfsburg im Sommer 2019 übernommen und in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga zu Platz vier und damit in die Champions League geführt. Allerdings soll es auch immer wieder Unstimmigkeiten mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegeben haben.

Eintracht Frankfurt steht vor dem Umbruch

Die Frankfurter Eintracht, die in der Rückrunde lange Zeit beste Aussichten auf eine Spielzeit in der Königsklasse hatte, tritt als Tabellenfünfter derweil nur in der Europa League an.

Bei Eintracht Frankfurt ist Oliver Glasner nun Teil eines großen Umbruchs. Neben Trainer Adi Hütter hat auch Sportvorstand Fredi Bobic dem Verein den Rücken zugekehrt. Bobic schließt sich Bundesliga-Konkurrent Hertha BSC an.

Nachfolger von Fredi Bobic ist Markus Krösche, der von RB Leipzig zur SGE gewechselt ist und die sportliche Ausrichtung des Klubs verantworten wird.