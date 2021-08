Medien: Juve lässt den FC Bayern abblitzen

Federico Tardito / Insidefoto via www.imago-images

Der FC Bayern war angeblich an Danilo (Mitte) interessiert

Nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng sowie der Gewissheit, dass Bouna Sarr nicht die nötige Klasse für den FC Bayern hat, sucht der Rekordmeister weiterhin nach Verstärkungen für die Abwehr. Einen Star von Juventus Turin hätten die Münchner wohl gerne gehabt. Doch der Wunsch erfüllt sich nicht.

Nicht zum ersten Mal geht der FC Bayern in diesem Jahr mit einem extrem dünnen Kader in einer Saison. Vor allem in der Abwehr hat der Rekordmeister die Verluste von Alaba und Boateng bisher nur bedingt auffangen können. Aus diesem Grund suchen die Bosse dort weiter nach Verstärkungen.

"Sky Italia" behauptet, der FC Bayern sei diesbezüglich bei Juventus Turin fündig geworden. Angeblich haben sich die Münchner bei der Alten Dame nach dem brasilianischen Nationalspieler Danilo erkundigt.

Der 30-Jährige ist ein extrem vielseitiger Defensivspieler und kann sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenverteidiger-Positionen auflaufen. Sein Haupteinsatzgebiet ist die rechte Seite, die "Problemzone" der Bayern.

Wollte Nagelsmann Danilo zum FC Bayern lotsen?

Angeblich soll Neu-Trainer Julian Nagelsmann ein großer Fürsprecher Danilos gewesen sein. Der Wunsch des Coaches wird sich allerdings nicht erfüllen, denn Juventus erteilte dem Rekordmeister "Sky Italia" zufolge eine Absage.

Die Turiner haben angeblich keinen Gedanken daran verschwendet, Danilo nach München ziehen zu lassen. Und wenn es zu einem Transfer gekommen wäre, hätten die Biaconeri laut "Sky" eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro aufgerufen - wahrscheinlich zu viel für den FC Bayern, der sich selbst einen Sparkurs auferlegt hat.

Danilo wechselte im Sommer 2019 von Manchester City nach Turin, nachdem er zuvor zwei Jahre für Real Madrid auflief. Bei Juve war der 30-Jährige in der vergangenen Saison unangefochtener Stammspieler und absolvierte 34 von 38 Serie-A-Spielen.