BVB-Star über Rose: Schon etwas komisch!

Mahmoud Dahoud (l.) startet mit dem BVB in die neue Saison

Borussia Dortmund startet am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Spielzeit. Als einer der wenigen BVB-Stars hat Mahmoud Dahoud die komplette Saison-Vorbereitung unter dem neuen Cheftrainer Marco Rose bestritten und brennt nun auf seinen ersten Einsatz.

Der Mittelfeldstar der Westfalen erwartet mit der Frankfurter Eintracht einen "sehr unangenehmen Gegner", wie Dahoud im "BVB-Feiertagsmagazin" verriet. "Der Gegner spielt auf Konter und wartet auf Fehler von uns", ist sich der 25-Jährige sicher, der laut eigener Aussage wieder "richtig Bock auf die Bundesliga" hat.

Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass der BVB aufgrund der Europameisterschaft im Sommer nur in äußerst dünner Besetzung die erste Vorbereitungsphase bestritt, war für die Nummer acht der Schwarz-Gelben etwas Besonderes.

Auch die Zusammenarbeit mit Marco Rose als neuem Coach war speziell, wir Dahoud offen zugab: "Ich bin sehr beeindruckt von ihm. Die ersten Trainingseinheiten unter ihm waren für uns schon etwas komisch, weil wir das nicht so kannten in den letzten Jahren. Weil wir nicht so extremes Pressing gespielt haben. Das war für uns alle ungewohnt. Danach wurde es Woche für Woche besser."

Dahoud verlängerte bis 2023 beim BVB

Vor dem Bundesliga-Auftakt im heimischen Signal Iduna Park führte der zweimalige Nationalspieler noch einmal aus, warum er seinen Vertrag bei den Westfalen vor wenigen Tagen vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert hat.

"Ich kenne fast alles hier beim BVB und fühle mich sehr wohl. Ich möchte mich weiterentwickeln und es ist für mich glaube ich das Beste, dass ich hier beim BVB bin", so Dahoud, der in Dortmund in seine fünfte Spielzeit geht.

Nachdem der Mittelfeldmann in seinen ersten Jahren bei der Borussia nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinauskam, war er in der abgelaufenen Rückrunde auf der Sechserposition gesetzt. Insgesamt bestritt Dahoud in 2020/2021 21 Ligaspiele für den BVB (ein Tor).