Parkordnung beschäftigt Schalke - Fährmann-Story wühlt auf

imago sportfotodienst

Schalke-Keeper Ralf Fährmann beim Fahrsicherheitstraining (Archiv)

In der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 zwar noch Anlaufschwierigkeiten, doch neben dem Platz hat sich einiges im Vergleich zur Vorsaison verändert. Das zeigen unter anderem Eindrücke von Ralf Fährmann und die neue Parkordnung bei S04.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage: Der FC Schalke 04 hat in der 2. Liga bereits alles mitgenommen, was es zu holen gibt. Neben dem Platz hingegen geht es geradliniger zu. Denn dort hat Teammanager Gerald Asamoah eine Neuerung eingeführt: eine strikte Parkordnung. Kein Star darf sein Auto nun mehr einfach dahinstellen, wo er möchte. "Sport Bild" hat nun enthüllt, wer genau auf welchen Platz beordert wurde.

Ganz vorn, in nächster Nähe zum Trainings- und Kabinenbereich der Profis, dürfen die Kapitäne parken: Danny Latza, Simon Terodde und Victor Pálsson. Auf Schalke schätzt man es, dass sich die drei Spieler in ihrer Art, die Mannschaft zu führen, so unterscheiden. Während Terodde ruhig analysiert und nur in entscheidenden Moment eingreift, gilt Pálsson als Lautsprecher und Integrationshelfer, der den Neuen die Eingewöhnung leicht macht - obwohl er selbst neu ist. Latza, schon in Kindheitstagen Schalker, sei ohnehin über jeden Zweifel erhaben in seiner Führungsrolle.

Fährmann erlebt traurigen Teamabend beim FC Schalke 04

Direkt hinter dem Trio darf Ralf Fährmann parken. Der Torwart, der vor Kurzem seinen Vertrag bis 2025 verlängerte, gilt als Säule der Mannschaft. Er hat seit 2003 (mit Unterbrechungen) schon alles bei Königsblau mitgemacht und soll mit seiner Erfahrung arge Stimmungsausschläge des Teams nach oben oder unten verhindern.

Der Keeper soll sich nach Informationen von "Sport Bild" über das neue und deutlich bessere Klima in der Mannschaft freuen. In der vergangenen Saison habe er einen Kino-Abend organisiert, der nicht nach Plan lief.

Einige Spieler seien gar nicht erst gekommen. Andere sollen während des Films durchgängig am Handy herumgespielt haben. Zudem gab es Profis, die das Kino sogar vorzeitig verlassen haben.

Neue Ordnung in der Schalke-Kabine

Eine Geschichte, die den Keeper beschäftigt haben dürfte. Durch die neue Hierarche, die auch durch die Parkordnung deutlich wird, soll so etwas nun nicht mehr passieren.

Genau wie auf dem Parkplatz wurde auch in der Kabine selbst etwas verändert. Junge Spieler sitzen nun abwechselnd mit älteren Stars zusammen, um Grüppchenbildung zu verhindern.

Auf dem Parkplatz und in der Kabine dürfte es derweil noch bis zum Transferschluss Veränderungen geben, denn Spieler wie Amine Harit oder Matija Nastasic stehen zum Verkauf.

Die weitere Parkordnung: P5 Kaminski, P6 Langer, P7 Nastasic, P8 Sané, P9 Harit, P10 Mascarell, P11 Ouwejan, P12 Ranftl, P13 Bülter, P14 Drexler, P15 Becker, P16 Wouters, P17 Fraisl, P18 Pieringer, Pxx frei, P19 Mercan, P20 Thiaw, P21 Bozdogan, P22 Flick, P23 Aydin, P24 Calhanoglu