Lockt Alaba Lewandowski zu Real Madrid?

Schätzen sich nach sieben gemeinsamen Jahren beim FC Bayern: David Alaba und Robert Lewandowski

Die Liste der Top-Klubs, die in den vergangenen Wochen mit einem Transfer von Robert Lewandowski in Verbindung gebracht wurden, ist äußerst prominent besetzt. Als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung des Goalgetters vom FC Bayern gilt seit einiger Zeit Real Madrid. Wird ausgerechnet David Alaba zum Zünglein an der Waage?

Gerüchte über Lewandowskis möglichen Abschied aus München halten sich hartnäckig. Angeblich will der Pole den Rekordmeister noch vor seinem 35. Geburtstag verlassen. Das berichtet "Sky Sports".

Der amtierende Torschützenkönig, der am Samstag 33 Jahre alt wird, ist beim FC Bayern nach wie vor unersetzlich. Seinen Wert stellte der Angreifer gerade erst mit einem Doppelpack beim 3:1-Sieg im Supercup gegen den BVB unter Beweis.

Beenden will Lewandowski seine Laufbahn aber wohl woanders. Dem Vernehmen nach strebt der Routinier, dessen Vertrag noch bis 2023 gültig ist, einen Wechsel zu einem ausländischen Top-Klub an - und zwar innerhalb der nächsten zwei Jahre.

Alaba und Lewandowski harmonierten beim FC Bayern nahezu perfekt

Hier kommt Real ins Spiel: Die Königlichen bewundern den Stürmerstar bereits seit vielen Jahren. Durchaus möglich, dass ihnen die Verpflichtung von David Alaba nun in die Karten spielt.

Das Portal "Don Balon" will wissen, dass der Österreicher die Situation seines ehemaligen Teamkollegen genau beobachtet und auslotet, wie er ihn von einem Wechsel nach Madrid überzeugen kann.

Beim FC Bayern harmonierten das Duo in den vergangenen sieben Jahren nahezu perfekt, beide verstanden sich auch abseits des Platzes stets bestens.

Offenbar rührt Alaba bei Real schon fleißig die Werbetrommel für Lewandowski, der in Kürze sein 300. Tor für den deutschen Branchenprimus aus München erzielen dürfte. Aktuell steht der polnische Knipser bei 297 Treffern im Bayern-Dress.