Roca-Abgang vom FC Bayern im Winter "sehr wahrscheinlich"

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Marc Roca wird den FC Bayern wohl verlassen

Nach eineinhalb schwachen Spielzeiten verliert der FC Bayern offenbar die Geduld mit Marc Roca. Der spanische Mittelfeldspieler wird den Rekordmeister im Januar wohl verlassen. Zwei weitere Transfer-Flops stehen ebenfalls nach wie vor auf der Abschussliste.

Als Marc Roca kurz vor Transferschluss zu Beginn der Saison 2020/2021 zum FC Bayern wechselte, setzte man an der Säbener Straße durchaus große Hoffnungen in den heute 24 Jahre alten Mittelfeld-Strategen.

"Fußballerisch und charakterlich" passe Roca "hervorragend" ins soeben mit dem historischen zweiten Triple der Vereinsgeschichte gekrönte Team der Münchner, schwärmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Roca werde dem FC Bayern "einen großen Mehrwert geben".

Diese Prophezeiung von Salihamidzic kann etwas mehr als zwölf Monate später als grandios gescheitert bezeichnet werden. Erst elf Pflichtspiele bestritt Roca für den FC Bayern, auch wegen zahlreicher größer und kleinerer Verletzungen.

Überzeugen konnte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Spaniens dabei selten bis gar nicht. Dass der Klub 2020 rund neun Millionen Euro für Roca an seinen Ex- und Ausbildungsklub Espanyol Barcelona überwies, war aus heutiger Sicht eine klare Fehlinvestition.

FC Bayern: Leihe oder Verkauf von Marc Roca?

An Rocas Durchbruch glaubt man in der bayerischen Landeshauptstadt inzwischen angeblich nicht mehr. Informationen von "Spox" und "Goal" zufolge sei stattdessen ein Abgang in der kommenden Winter-Transferperiode "sehr wahrscheinlich". Sowohl die Spielerseite als auch die Vereinsoberen beschäftigen sich demnach bereits mit diesem Szenario. Eine Ausleihe sei möglich, aber auch ein Verkauf denkbar, heißt es.

Neben Roca würde der FC Bayern im Winter auch liebend gerne Michael Cuisance loswerden. Der 2019 für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach geholte Franzose hat schon seit längerem keine Zukunft mehr in München. Daran hat sich laut "Spox" und "Goal" zuletzt nichts geändert.

Obwohl es demnach im zurückliegenden Sommer Leih-Interessenten aus Italien für Cuisance gab, sucht der FC Bayern offenbar einen Käufer für den Mittelfeldakteur - bislang vergeblich.

Tanguy Nianzou will den FC Bayern nicht verlassen

Auch Bouna Sarr bekommen Salihamidzic und Co. bislang nicht von der Gehaltsliste. Zum Verkauf steht der französische Rechtsverteidiger jedoch weiterhin.

Ebenfalls kein Tapetenwechsel im Januar ist dem Bericht zufolge bei Tanguy Nianzou zu erwarten. Das 19-jährige Defensiv-Juwel wolle sich nicht ausleihen lassen, die Saison in München zu Ende spielen und seine aktuell wenig aussichtsreiche Situation dann neu bewerten, heißt es.