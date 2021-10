Dárdai kämpft gegen Schreckensbilanz in Hoffenheim

Kirchner/Marco Steinbrenner via www.imago-images.d

Pál Dárdai tritt mit Hertha BSC gegen die TSG Hoffenheim an

Trainer Pál Dárdai von Fußball-Bundesligist Hertha BSC möchte seiner persönlichen Schreckensbilanz bei der TSG Hoffenheim ein Ende setzen.

"Es ist Zeit, das zu ändern und sich als Trainer weiterzuentwickeln", sagte der Rekordspieler der Alten Dame vor dem Gastspiel am Freitag (20:30 Uhr/DAZN) mit einem Augenzwinkern. Dárdai holte in Sinsheim als Trainer in sechs Versuchen bislang nur einen einzigen Zähler.

"Ich habe in den letzten Jahren gut hospitiert, jetzt versuche ich, einen Siegesplan zu produzieren", sagte Dárdai, der mit dem Schwung aus drei Pflichtspielerfolgen in Serie nach Hoffenheim reist.

Außer Lukas Klünter und Jordan Torunarigha stehen dem Ungarn wieder alle Spieler zur Verfügung. Ob Niklas Stark nach überstandenen Adduktorenproblemen zurück in die Startelf rückt, ließ Dárdai offen.