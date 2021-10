Medien: BVB heiß auf nächstes Top-Talent

Anthony BIBARD via www.imago-images.de

Mohamed-Ali Cho soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Kaum ein anderer Verein ist in Europa so attraktiv für Top-Talente wie Borussia Dortmund. Aktuell spielen mit Erling Haaland, Jude Bellingham, Gio Reyna und Youssoufa Moukoko vier der begehrtesten Youngster aus den 2000er Jahrgängen für den BVB. Einem Medienbericht zufolge könnte bald ein weiterer Teenager mit außergewöhnlichen Fähigkeiten dazustoßen.

Dass die Verantwortlichen des BVB immer wieder in der französischen Ligue 1 nach potenziellen Neuzugängen Ausschau halten, ist ein offenes Geheimnis. Angeblich sollen die Scouts dabei auf Mohamed-Ali Cho von SCO Angers aufmerksam geworden sein. Das berichtet das Portal "FootballNewsWestAfrica".

Obwohl der Angreifer erst am 19. Januar seinen 18. Geburtstag feiern wird, hat er den Durchbruch im Profi-Bereich bereits geschafft. In der laufenden Saison lief Cho in elf Liga-Begegnungen für Angers auf, zumeist als Mittelstürmer. Dabei gelangen ihm zwei Treffer.

Mittlerweile ist der Shootingstar auch Teil der französischen U21-Nationalmannschaft, für die er Anfang September debütierte und seither in vier Einsätzen drei Vorlagen lieferte.

BVB-Flirt soll rund 15 Millionen Euro kosten

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber steht Cho noch bis 2023 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach wäre er im kommenden Sommer für rund 15 Millionen Euro auf dem Markt - eine Summe, die für den BVB wahrscheinlich zu stemmen wäre. Hinzu kommt eine kolportierte Weiterverkaufsbeteiligung von 25 Prozent, auf die Angers pochen soll.

Attraktiv ist Cho für Borussia Dortmund wohl auch aufgrund seiner Vielseitigkeit. Der Offensivmann fühlt sich nicht nur in der Sturmmitte, sondern auch hinter den Spitzen und auf den Außenbahnen zuhause.

Das Gesamtpaket dürfte freilich auch andere Klubs reizen. Allzu lange warten sollten die BVB-Offiziellen daher nicht mehr, wenn sie Cho tatsächlich ins Ruhrgebiet locken wollen.