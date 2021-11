Gladbach-Zoff um Kritik von Florian Neuhaus?

HMB Media/Claus via www.imago-images.de

Sorgte mit seiner Kritik für Unruhe in Gladbach: Florian Neuhaus

Mit seiner öffentlichen Klage über mangelnde Rückendeckung sorgte Florian Neuhaus am Wochenende für Unruhe bei Borussia Mönchengladbach. Bei den Gladbach-Verantwortlichen soll die Kritik des Nationalspielers nicht gut angekommen sein.

Das berichtet der "kicker" in seiner Montagsausgabe. Sportdirektor Max Eberl und Co. dürften die Aussagen von Neuhaus "sauer aufgestoßen sein", heißt es. Auch über ein kritisches Gespräch zwischen der Klub-Führung und dem 24 Jahre alten Mittelfeldakteur spekuliert das Fachmagazin.

Neuhaus hatte sich nach dem 1:1 beim FSV Mainz 05 am Freitag gegenüber "DAZN" offenherzig zu seiner Reservistenrolle in dieser Saison geäußert.

Die Situation sei "nicht ganz einfach" für ihn, teilte der Profi mit. "Ich habe mir über drei Jahre viel aufgebaut, denke ich. Ich habe jetzt selbst gemerkt, wie schnell es im Profi-Fußball gehen kann. Ich hätte mir vielleicht auch ein Stück weit mehr Rückendeckung des Vereins gewünscht. Aber das ist im Profifußball wahrscheinlich ein Stück weit Wunschdenken. Ich akzeptiere das und will einfach weiter Gas geben im Training."

Gladbach: Adi Hütter äußert sich zur Neuhaus-Kritik

Unter Trainer Adi Hütter spielt Neuhaus derzeit nur eine Nebenrolle. Auch in Mainz fand er sich zu Spielbeginn erneut nur auf der Ersatzbank wieder, kam aber bereits in der 28. Minute für den verletzten Nico Elvedi in die Partie. Zehn Minuten nach seiner Einwechslung gelang Neuhaus der einzige Treffer seiner Mannschaft.

Hütter äußerte sich nach dem enttäuschenden Remis bei den Rheinhessen zurückhaltend zur Causa Neuhaus: "Ich bin ja nicht der Verein, ich bin der Trainer, und da ist ja auch ein Leistungsprinzip. Flo sieht auch, dass wir im Zentrum sehr gut besetzt sind."

Für Neuhaus sei die aktuelle Situation "neu und anders", eine solche Phase gehöre jedoch "zu einer Entwicklung eines sehr guten Spielers" dazu.