Holt Werder den Sohn einer VfB-Legende?

Slavko Midzor/PIXSELL via www.imago-images.de

Nikola Soldo: Verstärkt er die Defensive von Werder Bremen?

Arbeitet der SV Werder Bremen an den nächsten Transfers? Einem Bericht zufolge soll sich Clemens Fritz, Leiter der Scouting-Abteilung der Hanseaten, in Kroatien ein genaueres Bild von Komnen Andrić und Nikola Soldo gemacht haben.

Laut einem Bericht der kroatische Zeitung "Sportske Novosti" soll sich Werder Bremens Scouting-Chef Clemens Fritz am Sonntag das Spiel zwischen Dinamo Zagreb und Lokomativa Zagreb live vor Ort angeschaut haben. Im Fokus des 40-Jährigen: Komnen Andrić und Nikola Soldo.

Der 20-jährige Soldo spielt als Innenverteidiger für Lokomativa. Für Werder könnte Soldo eine kostengünstige Alternative für die Defensive sein. Die Leistungen von Lars Lukas Mai sind durchwachsen und Ömer Toprak hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wie konkret das Interesse des Zweitligisten ist, ist unklar.

Der Defensivspieler ist der Sohn von VfB-Legende Zvonimir Soldo und ist in Stuttgart auf die Welt gekommen. Sein Vater spielte von 1996 bis zu seinem Karriereende 2006 für die Schwaben und trainierte zwischen Juli 2009 und Oktober 2010 den 1. FC Köln.

Werder Bremen ebenfalls an Dinamo-Profi Andrić interessiert?

Das Interesse an Andrić wird hingegen konkreter beschrieben. Der 26-Jährige Mittelstürmer war bei den Kroaten eigentlich schon längst abgeschrieben, läuft in dieser Saison allerdings überraschenderweise wieder zur Topform auf. In elf Pflichtspielen erzielte der Serbe fünf Tore.

Beim kroatischen Serienmeister hoffen die Verantwortlichen nun, dass der Stürmer Interessenten anlockt, sodass eine Ablösesumme durch einen Transfer eingenommen werden könnte.

Dem Bericht zufolge würde der deutsche Zweitligist Andrić gerne im Winter verpflichten. Schon zeitnah soll Werder die Verhandlungen starten wollen. Nach seinen zuletzt starken Leistungen sei eine Ablöse von rund einer Million Euro im Gespräch. Im Sommer hätte Werder den Stürmer wohl für einen deutlich niedrigeren Preis loseisen können.