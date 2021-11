Davies verrät: Bayern-Stars "ziehen mich aus Spaß auf"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Steht beim FC Bayern unter Vertrag: Kanadas Nationalspieler Alphonso Davies

Alphonso Davies gehört beim FC Bayern auch in dieser Saison zu den Schlüsselspielern. Nun will der linke Schienenspieler mit seiner kanadischen Nationalmannschaft die Weichen für eine WM-Teilnahme stellen. Dass der 21-Jährige für eine eher kleinere Fußballnation spielt, sorgt derweil in der Bayern-Kabine für Lacher, wie er verraten hat.

"Meine Kollegen spielen alle für große europäische Nationen und nehmen an all diesen großen Turnieren teil", so Alphonso Davies vor den anstehenden Länderspielen gegen Costa Rica (13.11.) und Mexiko (17.11.) bei einem Gespräch mit kanadischen Medien, "und manchmal ist es schon hart für mich, wenn sie mich aus Spaß damit aufziehen".

Für Davies sind die Scherze seiner Bayern-Kollegen aber kein Problem. "Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, will ich mich einfach beweisen. Wir werden mit jedem Spiel besser. Mein Ziel ist es, dass wir uns für die Weltmeisterschaft qualifizieren."

Nach sechs von insgesamt 14 Qualifikationsspielen ist die kanadische Nationalmannschaft auf einem guten Weg, sich erstmals seit 1986 für eine WM-Endrunde zu qualifizieren. Die noch unbesiegte Elf von Nationaltrainer John Herdman sammelte bislang zehn Punkte und rangiert auf dem dritten Platz.

Alphonso Davies' besondere Rückkehr

Die beiden bevorstehenden Länderspiele haben für Alphonso Davies eine noch etwas größere Bedeutung, kehrt der Linksfuß doch in seine Heimat Edmonton zurück. "Hier bin ich nun, spiele mit der Nationalmannschaft in meiner Heimatstadt. Als würde ich wieder mit den Edmonton Strikers kicken und einfach mit Freunden Spaß haben."

Über die Strikers kam der schnelle Außenbahnspieler als Teenager zum MLS-Klub Vancouver Whitecaps. Im Januar 2019 folgte der Wechsel zum FC Bayern. Für Davies werden es die ersten Spiele im Commenwealth Stadium von Edmonton sein, seit er im Alter von 14 Jahren nach Vancouver ging.

Unter den 40.000 erwarteten Zuschauern werden auch seine Eltern sein. "Leider konnte ich beim letzten Länderspiel nicht spielen, weil ich mich leicht verletzt habe. Deshalb freue ich mich natürlich jetzt noch umso mehr, auch vor meiner Familie zu spielen und dass sie mich im Nationaltrikot spielen sehen können."