Selbst Lewandowski von Zahlen "überrascht"

Robert Lewandowski vom FC Bayern könnte erneut die Weltfußballerwahl gewinnen

Robert Lewandowski hat seinem Ruf als bester Stürmer der Welt beim 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln einmal mehr alle Ehre gemacht. Gleich drei Treffer erzielte der polnische Superstar und baute damit seine Wahnsinnsquote weiter aus. Eine Quote, die selbst für Lewandowski unheimlich ist.

Die drei Tore (9., 62., 74.) von Robert Lewandowski gegen Köln bedeuteten nicht nur, dass der FC Bayern nach 19 Spieltagen weiterhin souverän an der Spitze der Bundesliga thront.

Es waren zudem die Tore 21, 22 und 23 des Weltfußballers, der am Montag (19 Uhr) auf seine Titelverteidigung bei der FIFA-Wahl hofft. Nominiert sind ebenfalls Liverpools Mohamed Salah und Lionel Messi von PSG.

Während Lewandowski mit seinem Dreierpack die Torjägerliste klar anführt, liegt er im Ranking der besten Bundesliga-Knipsern aller Zeiten weiterhin hinter Bayern-Legende Gerd Müller auf Rang zwei. Mit nunmehr 300 Toren knackte Lewandowski nun aber eine weitere magische Marke.

Neuer adelt Mitspieler Lewandowski

Wirklich realisiert hat der Angreifer des FC Bayern seine Quote offenbar selbst noch nicht, wie er im Anschluss an die Gala gegen Köln gegenüber Vereinsmedien bekannte. "Die Zahlen sind schon Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Tore in der Bundesliga erzielen würde. Mit ein bisschen Abstand kann ich vielleicht ein wenig länger darüber nachdenken und einfach stolz sein." Müller, dessen legendären Tor-Rekord sich Lewandowski in der vergangenen Saison bereits schnappte, liegt bei 365 Treffern.

Wie wichtig der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund für den deutschen Rekordmeister ist, stellte Kapitän Manuel Neuer einmal mehr heraus: "Wir sind froh und dankbar, dass er bei uns spielt. Er ist eine Maschine vorne in der Box, hält überragend den Ball und wie er die Tore vollendet, ist einzigartig."

Zu Lewandowskis Qualitäten zähle zudem, dass er "gegen Köln viel gearbeitet" hat und "viele Angriffe einleiten möchte".