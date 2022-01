Enthüllt: Lewy-Clique wählte taktisch - Haaland "verraten"

via www.imago-images.de

Robert Lewandowski ist erneut Weltfußballer

Er hat es wieder geschafft: Robert Lewandowski vom FC Bayern ist erneut Weltfußballer. Dass der Pole erneut den Titel abräumte, hatte auch mit einer taktischen Wahl seiner "Clique" zu tun. Erling Haaland von Borussia Dortmund hingegen landete bei der Abstimmung "nur" auf Platz elf. Das lag unter anderem auch daran, dass der BVB-Star selbst aus der Heimat nicht die volle Punktzahl bekam.

Bei der Wahl zum Weltfußballer - oder "FIFA The Best", wie es in der vollen Länge heißt - stimmen Trainer und Kapitäne aller Nationalmannschaft sowie ausgewählte Journalisten und Fans über den besten Spieler des Jahres 2021 ab. Während einige Spielführer den jeweils besten Spieler ihres eigenen Landes wählten, fehlte BVB-Shootingstar Erling Haaland die volle Unterstützung Norwegens.

Kapitän Martin Ödegaard setzte nämlich Karim Benzema von Real Madrid auf Platz eins seiner Liste und bescherte dem Konkurrenten Haalands damit fünf Punkte in der Wertung. Haaland selbst musste sich mit Platz zwei (3 Punkte) vor Lionel Messi (1 Punkt) zufrieden geben.

Auch Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken setzte den BVB-Angreifer nicht ganz nach vorn. Hier landete der 21-Jährige sogar nur auf dem dritten Platz. Vor ihm: Robert Lewandowski auf P1, Lionel Messi auf P2.

Zuletzt votierten auch die norwegischen Medien Haalands Konkurrenten vom FC Bayern auf Rang eins, ihren Landsmann auf Rang zwei und Mohamed Salah vom FC Liverpool auf Rang drei. Am Ende reichte es für Haaland im Gesamtvoting zu sieben Stimmen.

Messi ignorierte Lewandowski

Mit deutlich mehr Unterstützung sicherte sich Lewandowski schließlich den Titel. Bundestrainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer setzten ihren ehemaligen Schützling und aktuellen Mitspieler auf Platz eins und bedachten ihn damit zweimal mit der vollen Punktzahl.

Dadurch, dass beide Messi gar nicht mit Punkten bedachten, sondern für Salah und Kylian Mbappé (Flick) sowie Salah und N'Golo Kanté (Neuer) votierten, wurde Lewandowskis erster Platz noch wertvoller.

Auch Lewandowski ging als Kapitän Polens taktisch vor und setzte Messi als seinen Hauptkonkurrenten "nur" auf Platz zwei, Jorginho vom FC Chelsea erhielt fünf Zähler. Während der Bayern-Stürmer den Argentinier immerhin berücksichtigte, tauchte Lewandowski in der Auswahl des Spielführers der La Albiceleste gar nicht auf.

Messi entschied sich schlicht für seine PSG-Kollegen Neymar und Mappé sowie Real-Angreifer Benzema. Am Ende half allerdings auch das nicht. Mit 48 Punkten entschied Lewandowski die "FIFA The Best"-Abstimmung 2021 für sich und gewann vor Messi (44) den Titel des Weltfußballers.

>> Sämtliche Ergebnisse gibt es hier als PDF der FIFA!