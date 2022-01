Real Madrid will mit Bellingham die Zukunft einleiten

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Jude Bellingham ist beim BVB nicht mehr wegzudenken

Jude Bellingham hat sich binnen kürzester Zeit zum unumstrittenen Stammspieler bei Borussia Dortmund gemausert. Der BVB-Mittelfeldspieler ist dadurch ins Visier eines der wohl größten Klubs der Fußballgeschichte geraten: Real Madrid. Bei den Königlichen könnte er die Zukunft einläuten, heißt es aus Spanien.

Real Madrid konzentriert sich keineswegs alleinig auf BVB-Superstürmer Erling Haaland und PSG-Star Kylian Mbappé, die beiden wohl größten Transferziele des Hauptstadtklubs für den kommenden Transfersommer. Wie die "Marca" am Samstag in ihrer Ausgabe titelt, blicken die Bosse der Madrilenen gleichwohl auf eine ganze Reihe an weiteren hochtalentierten Spielern, die bald das weiße Trikot überstreifen könnten.

Zu den Ausnahmekönnern, die vom Sportblatt genannt werden, gehört Jude Bellingham, der Teamkollege von Erling Haaland bei Borussia Dortmund. Dem Bericht zufolge ist der junge Engländer neben Monacos Aurélien Tchouaméni einer von zwei Spielern, die das Erbe von Mittelfeldlenker Casemiro antreten sollen.

Der 29-Jährige agiert seit Jahren in der Schaltzentrale der Blancos. Im Dreier-Mittelfeld übernimmt er den defensiven Part und ist erster Verteidiger vor der Vierer-Abwehrkette.

BVB-Stratege Bellingham der perfekte Spieler für Real Madrid?

Im 19 Jahre alten Eduardo Camavinga hatte Real Madrid im vergangenen Sommer für 31 Millionen Euro bereits einen neuen Vertreter Casemiros verpflichtet, noch scheint die Position des vielseitig einsetzbaren Franzosen aber nicht endgültig gefunden zu sein. Etwas wohler fühlt sich der Youngster eine Reihe vor Casemiro, wo Federico Valverde, Toni Kroos und Luka Modric zumeist das Heft in die Hand nehmen.

BVB-Star Bellingham wird laut "Marca" bereits seit Längerem von den Verantwortlichen der Königlichen unter die Lupe genommen. Er gelte intern als jener komplette Mittelfeldspieler, wie er für das Spiel von Trainer Carlo Ancelotti benötigt wird, heißt es.

Ob Real Madrid jedoch Chancen auf eine baldige Verpflichtung des 18-Jährigen hat, darf stark bezweifelt werden. Bellingham fühlt sich im Ruhrgebiet wohl, wie er selbst unlängst deutlich machte. Sein Vertrag beim BVB ist noch bis 2025 datiert, ein Transfer im kommenden Sommer scheint nach den klaren Aussagen der BVB-Oberen ausgeschlossen.