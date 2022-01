Schalke-Leihgabe aus dem Kader geschmissen

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Nicht mehr länger im Trikot der Ingolstädter: Nassim Boujellab

In der Saison 2018/19 gelang Nassim Boujellab der Sprung vom Nachwuchs in den Profi-Kader des FC Schalke 04, wo er in den folgenden Jahren immerhin 34 Pflichtspiele (1 Tor/1 Vorlage) verbuchen konnte. Da der absolute Durchbruch allerdings ausblieb, sollte eine Leihe 2021/22 für mehr Spielpraxis sorgen - ein Eigentor!

In acht Partien für den FC Ingolstadt sammelte Boujellab in der laufenden Spielzeit gerade einmal 193 Einsatzminuten, von einer positiven Entwicklung ist der marokkanische Ex-Nationalspieler meilenweit entfernt. Zu allem Überfluss scheint es auch abseits des Geschehens auf dem Rasen Unstimmigkeiten zu geben. Jetzt zog der FCI die Reißleine.

"Wir beenden mit sofortiger Wirkung das Arbeitsverhältnis mit Nassim Boujellab. Der Spieler verstieß wiederholt gegen klub- und mannschaftsinterne Regeln und Vorgaben", verkündeten die Ingolstädter am Sonntagabend auf Twitter. Was sich der 22-Jährige konkret zu Schulden kommen lassen hat, teilten die Schanzer nicht mit. Auch der Spieler bezog auf den sozialen Medien bislang nicht Stellung.

Über 100 Partien für die Jugend des FC Schalke 04

Wie die nahe Zukunft des Mittelfeldspielers aussieht, ist ebenfalls noch unklar. Sein Leihvertrag endet erst am 20. Juni 2022. Ob Boujellab nun in den Schoß des FC Schalke 04 zurückkehrt oder bis zum Ende des Kontrakts zumindest formell Spieler des FCI bleibt, ist offen. Denkbar wäre auch, dass S04 auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters einen neuen Leih-Abnehmer findet.

So oder so scheint klar, dass sich Boujellabs Karriere in einer Sackgasse befindet. Für den Nachwuchs des FC Schalke 04 bestritt der gebürtige Hagener über 100 Partien. Es folgten 34 Einsätze für die Profis der Königsblauen sowie nun acht Kurzeinsätze für den FC Ingolstadt. Die Tendenz zeigt dabei deutlich bergab.

Ebenfalls ein Fingerzeig: Marokko verzichtete beim derzeit ausgetragenen Afrika Cup auf eine Nominierung des dreimaligen Nationalspielers.