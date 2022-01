Süle-Entscheidung steht: Verwunderung über Bayern-Aussage?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Der Vertrag von Niklas Süle läuft beim FC Bayern aus

Niklas Süle liegt ein Vertragsangebot des FC Bayern vor, mit dem der Rekordmeister einen ablösefreien Wechsel des Innenverteidigers im Sommer verhindern will. Der 26-Jährige sei über jüngste Aussagen von Bayern-Präsident Herbert Hainer allerdings ziemlich überrascht, heißt es in einem jüngsten Bericht. Denn die Entscheidung soll längst gefallen sein.

"Wir haben Niklas ein Angebot gemacht. Jetzt liegt es an ihm, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren", hatte Klub-Boss Hainer am Sonntag bei "Sky" über die weiterhin mögliche Verlängerung des Arbeitspapiers verlauten lassen. In "absehbarer" Zeit sollte Süle die Entscheidung gefällt haben, so der 67-Jährige, "weil wir uns dann auch dementsprechend aufstellen müssen".

Eine Äußerung, die beim Innenverteidiger des FC Bayern offenbar mit Verwunderung aufgenommen worden ist, wie "Bild" vermeldete.

Hintergrund ist dem Boulevardblatt zufolge der Umstand, dass sich Niklas Süle längst gegen das vorgelegte Vertragsangebot entschieden haben soll.

Diese Entscheidung habe er dem FC Bayern zudem bereits mitgeteilt. Somit stehe fest, dass sich der deutsche Nationalspieler im Sommer ohne Ablöse aus München verabschiedet - ein Szenario, dass der Rekordmeister eigentlich tunlichst hatte vermeiden wollen.

Doch noch alles möglich für den FC Bayern?

Ob der Fall Süle tatsächlich schon abgeschlossen ist, scheint laut "kicker" derweil jedoch alles andere als sicher. Ob sich beide Parteien in den nächsten Wochen auf eine Verlängerung einigen können, sei weiterhin nicht entschieden, so das Fachblatt in ihrer Montagsausgabe.

Der FC Bayern wolle Niklas Süle zwar gerne halten, was nicht zuletzt das von "Bild" geschätzte Angebot von zehn Millionen Euro Gehalt jährlich untermauert, würde dem Abwehr-Spezialisten letztlich aber keine Steine in den Weg legen, sollte dieser andere Pläne hegen.

Berichtet wurde zuletzt über Interesse des FC Barcelona sowie von Klubs aus England. Der FC Bayern wiederum beschäftigt sich angeblich bereits mit potenziellen Nachfolgern wie Antonio Rüdiger und Andreas Christensen vom FC Chelsea.