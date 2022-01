Tottenham heiß auf Nübel - Chance beim FC Bayern "minimal"?

MANDOGA MEDIA via www.imago-images.de

Alexander Nübel würde beim FC Bayern gerne das Erbe von Manuel Neuer antreten

Bei der AS Monaco will sich Leihspieler Alexander Nübel über kurz oder lang für einen Stammplatz beim FC Bayern empfehlen. Ob der ehemalige Torhüter des FC Schalke 04 diese Chance in München bekommen wird, steht aber weiterhin in den Sternen.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten im Trikot der AS Monaco läuft es für Alexander Nübel im Fürstentum mittlerweile deutlich besser. Der Torhüter hat sich längst als Nummer eins etabliert und zeigt konstant starke Leistungen.

Das ist auch den Verantwortlichen des FC Bayern nicht verborgen geblieben. Daher planen sie laut "kicker" weiterhin fest mit der Rückkehr des 25-Jährigen nach München.

Ob Nübel beim deutschen Rekordmeister eine realistische Chance auf Einsätze bekommen würde, steht allerdings auf einem anderen Blatt. An Platzhirsch Manuel Neuer wird der ehemalige Schalker vorerst nicht vorbeikommen. Und dass die Ära Neuer in München noch lange andauern wird, deutete Vorstand Oliver Kahn erst in dieser Woche an.

Hat Alexander Nübel eine Zukunft beim FC Bayern?

Obwohl sich die Bosse des Rekordmeisters dem "kicker" zufolge eine Torhüter-Paarung Neuer/Nübel wünschen, sind die Aussichten darauf "minimal", wie es heißt. Der Grund: Der FC Bayern wird den beiden Keepern kaum ein Model bieten können, mit dem beide zufrieden sind. Neuer will bekanntlich immer spielen, Nübel zumindest regelmäßig. Das lässt sich nur schwer vereinen.

Sollte Manuel Neuer ein Karriereende in München anpeilen, wird es dem Fachblatt zufolge wohl auf einen Verkauf Nübels hinauslaufen. Dieser sei in diesem Fall "wahrscheinlich", zumal Nübel Spielpraxis braucht, die er hinter Neuer wohl nicht bekommen wird.

Sollte sich der FC Bayern nach dem Ende der Monaco-Leihe im Sommer 2023 tatsächlich für einen Verkauf Nübels entscheiden, so dürfte der Rekordmeister immerhin kaum Probleme haben, einen Abnehmer zu finden. Tottenham Hotspur soll bereits interessiert sein, schreibt der "kicker". Und sollte Nübel seine jüngst gezeigten Leistungen wiederholen, dürften auch andere namhafte Klubs schon bald hellhörig werden.