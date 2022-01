Bayern-Talent vor ablösefreiem Abgang im Sommer

via www.imago-images.de

Taylor Booth: Zieht es ihn in die Eredivisie?

Verliert der FC Bayern ein Talent ablösefrei im Sommer? Taylor Booth soll sich bereits mit einem ausländischen Verein geeinigt haben.

"Sport1" und der niederländische "Telegraaf" berichten übereinstimmend, dass der FC Utrecht eine Einigung mit Taylor Booth erzielt hat und der US-Amerikaner im Sommer ablösefrei zum Eredivisie-Klub wechselt.

Im Winter 2019 kam der Rechtsverteidiger, der auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, nach München und wurde in der U19 des Rekordmeisters eingesetzt. Nur ein halbes Jahr später wurde er in die zweite Mannschaft hochgestuft. Im darauffolgenden Winter zog es ihn per Leihe zum damaligen österreichischen Bundesligisten SKN St. Pölten. Dort war er Stammspieler.

Nach seiner Rückkehr vor der laufenden Saison ging es für Booth weiter bergauf. Nicht nur war der 20-Jährige in der Regionalliga gesetzt, er feierte im DFB-Pokal auch sein Debüt für die erste Mannschaft der Münchener. In der 1. Runde wurde Booth für die letzten knapp 20 Minuten von Julian Nagelsmann eingewechselt.

FC Bayern: Einige Talente vor dem Absprung

Im vergangenen Sommer strebte der FC Bayern Medienberichten zufolge eine Vertragsverlängerung und eine erneute Leihe an, konnte sich jedoch nicht mit dem Talent darauf einigen. Jetzt kommt es offenbar zur endgültigen Trennung. Booth hatte trotz der Personalsorgen bei den Profis keine ernsthaften Aussichten auf Spielzeit. Das sieht beim FC Utrecht wohl anders aus, der mit der Verpflichtung wiederum auf eigene Abgänge reagiert.

Booth ist offenbar nicht das einzige Talent, das einen Abgang von den Münchenern plant. Auch Kenan Yildiz und Marcel Wenig sollen vor ablösefreien Wechseln im Sommer stehen. Während der 16-jährige Yildiz vom FC Barcelona umworben werden soll, der zwei Jahre ältere Wenig auf dem Zettel von Eintracht Frankfurt stehen. Armino Sieb suche ebenfalls eine neue Herausforderung, berichtet "Sport1". Hannover 96 hat bereits öffentlich das Interesse bestätigt.