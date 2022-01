BVB gibt offenbar Vollgas bei DFB-Star

Matthias Koch via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck (l.) soll beim BVB hoch im Kurs stehen

In der laufenden Saison wurde immer wieder deutlich, dass Borussia Dortmund seine Abwehr verstärken muss. Schon seit längerer Zeit wird ein deutscher Nationalspieler beim BVB als spannende Alternative gehandelt, nun scheint die Borussia tatsächlich in die Vollen zu gehen.

Spätestens im Sommer steht dem BVB ein großer Umbruch in der Abwehr ins Haus: Der Vertrag von Dan-Axel Zagadou läuft aus, eine Verlängerung ist weiterhin fraglich. Zudem wird Leihspieler Marin Pongracic mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht fest verpflichtet. Plus: 2023 enden auch die Arbeitspapiere von Mats Hummels und Manuel Akanji.

Um sich möglichst bald fit für die Zukunft zu machen, streben die Dortmunder Verantwortlichen offenbar den Transfer eines deutschen Shootingstars an: Laut "Bild" buhlen die Westfalen mehr denn je um Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg, der neuerdings sogar zum Kader der DFB-Auswahl zählt.

Mehr noch: Angeblich hat der BVB im Rennen um den Innenverteidiger aktuell die Nase vorn. Auch der FC Bayern, Real Madrid und das neureiche Newcastle United wurden in jüngerer Vergangenheit mit dem 22-Jährigen in Verbindung gebracht.

BVB müsste wohl rund 25 Millionen Euro blechen

Schlotterbeck war erst im vorigen Juli von seinem Leihverein Union Berlin nach Freiburg zurückgekehrt und fulminant durchgestartet.

Sein Arbeitspapier im Breisgau ist nur noch bis 2023 gültig, folglich ist ein Verkauf im nächsten Sommer für den Sport-Club schon allein aus wirtschaftlicher Sicht kein Tabu-Thema.

"Wir wären schlecht beraten, wenn wir einen Verkauf nicht ins Kalkül mit einbeziehen würden", erklärte Freiburgs Sport-Direktor Klemens Hartenbach unlängst gegenüber "Sport Bild".

Aufgerufen werden für Schlotterbeck dem Vernehmen nach ca. 25 Millionen Euro - eine Summe, die der BVB wohl stemmen könnte.