Transfer-Hammer: Wolfsburg arbeitet an Kruse-Rückkehr

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Max Kruse: Zieht es ihn nach Wolfsburg?

Kommt es im Winter zu einer spektakulären Rückholaktion in der Bundesliga? Angeblich arbeitet der VfL Wolfsburg an einer Verpflichtung von Union-Stürmer Max Kruse.

Kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode könnte es zu einer Rückholaktion in der Bundesliga kommen. Laut "kicker"-Informationen soll der VfL Wolfsburg großes Interesse an Max Kruse vom 1. FC Union Berlin zeigen. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft zum Saisonende aus und für die "Eisernen" wäre es nun die letzte Möglichkeit, zumindest eine kleine Ablöse für den Offensivspieler einzunehmen.

Kruse spielte in der Saison 2015/16 bereits für die "Wölfe" und erzielte in 43 Pflichtspielen neun Tore und legte zwölf weitere Treffer auf. Danach zog es ihm zum SV Werder Bremen. Dort brillierte er später unter Florian Kohfeldt, der aktuell in Wolfsburg als Cheftrainer agiert.

